Soja no oeste do Paraná: chuva volta a ganhar força na sexta e exige vistoria do plantio

Após uma pausa na chuva nesta quarta e quinta, o oeste do Paraná pode ter acumulados a partir de sexta. Com soja em germinação, produtores devem vistoriar a emergência e conferir o solo antes de operar máquinas.

A soja recém-semeada pode ter a emergência prejudicada quando o excesso de chuva provoca encharcamento, erosão ou deslocamento das sementes.

Nesta quarta-feira (7), a previsão indica pouca chuva em Cascavel e Foz do Iguaçu, mas pancadas isoladas em Toledo. Na sexta (9), os volumes previstos sobem para cerca de 15 mm em Cascavel, 10 mm em Toledo e 41 mm em Foz. A mudança afeta a soja em germinação, o milho em desenvolvimento inicial e a colheita do trigo no Paraná.

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O Departamento de Economia Rural (Deral) registrou, em 5 de outubro, 36% da área estadual de soja semeada; nos núcleos regionais de Cascavel e Toledo, o avanço era de 88% e 98%, respectivamente. A prioridade agora é conferir a emergência onde houve enxurrada e avaliar o solo antes de voltar com máquinas.

Quarta e quinta dão uma janela curta no oeste

Para esta quarta, a previsão diária indica 0 mm em Cascavel e Foz do Iguaçu, ante 1,1 mm em Toledo. Na quinta (8), aponta 0 mm em Cascavel, 1,2 mm em Toledo e 4,4 mm em Foz. Uma pancada localizada pode mudar o resultado dentro da fazenda.

Previsão de probabilidade de chuva para quinta-feira (8), às 15h, com chances menores no Paraná e maiores no Paraguai e em áreas do Rio Grande do Sul.

A menor chuva favorece a inspeção, mas não garante trânsito de máquinas em baixadas úmidas. Nos núcleos de Cascavel e Toledo, respectivamente 34% e 15% da soja implantada estavam em germinação. Água parada no sulco reduz a aeração, enquanto enxurradas podem expor ou soterrar sementes. No milho recém-emergido, vale observar erosão e plantas tombadas.

Sexta traz o teste principal para a emergência da soja



Na sexta (9), a previsão aponta 14,9 mm em Cascavel, 10,2 mm em Toledo e 40,8 mm em Foz do Iguaçu. Os valores podem variar entre propriedades. Se a chuva se concentrar em poucas horas, a enxurrada desloca solo sobre linhas recém-semeadas, e o encharcamento prolonga a falta de oxigênio em trechos baixos.

Previsão de chuva acumulada para sábado (10), às 21h

O levantamento estadual informa que 31% da soja implantada ainda estava em germinação e 69% em desenvolvimento vegetativo; 99% das áreas avaliadas tinham boa condição. Isso não elimina falhas pontuais após novas pancadas. Em Cascavel, Toledo e Marechal Cândido Rondon, a avaliação deve comparar baixadas, encostas e partes altas, com registros em vários pontos do talhão.

Cascavel: diante dos quase 15 mm previstos na sexta, marcar pontos com acúmulo de água e contar plantas após a emergência.

Toledo: com cerca de 10 mm previstos, comparar linhas em terrenos planos e inclinados antes de concluir que houve perda de estande.

Foz do Iguaçu: perto de 41 mm previstos, inspecionar primeiro áreas com enxurrada ou sementes descobertas, quando houver acesso seguro.

Fim de semana e segunda exigem reavaliar o solo

A instabilidade deve continuar no sábado (10) e no domingo (11). Para Cascavel, a previsão indica cerca de 11 mm e 10 mm, respectivamente; em Toledo, 14 mm e 10 mm; em Foz do Iguaçu, 16 mm e 18 mm. A tendência merece nova checagem porque, na segunda (12), os totais projetados sobem para aproximadamente 50 mm em Cascavel, 53 mm em Toledo e 70 mm em Foz, com incerteza maior por estar mais distante.

Previsão de umidade do solo para 8, 9 e 10 de outubro, com áreas mais úmidas no Sul do Brasil.

Se o solo continuar plástico ou formar sulcos sob os pneus, adiar nova semeadura e aplicações pode evitar compactação e distribuição irregular de sementes. O trigo pronto para colher em Guarapuava e Ponta Grossa também depende de piso firme e umidade adequada dos grãos.

Eventual replantio de soja deve ser decidido após contagem do estande sobrevivente, condição das raízes, calendário e orientação agronômica local. Pluviômetros da propriedade e atualização diária da previsão ajudam a ajustar a sequência das operações.