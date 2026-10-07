SP vai enfrentar intensa gangorra com calor de mais de 30°C, temporais e queda nas temperaturas

Os próximos dias desta semana serão de calor de mais de 30°C e pancadas de chuva em São Paulo, e com risco de temporais. Mas no fim de semana, uma mudança no tempo fará as temperaturas diminuírem em parte do estado.

Esta semana começou com muitas instabilidades no estado de São Paulo, e assim deve continuar nos próximos dias. Há previsão de pancadas de chuva com risco de temporais isolados, pelo menos até o fim de semana.

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Além disso, esta semana continuará com calor de mais de 30°C em praticamente todo o estado. Porém, no fim de semana, com o avanço de uma frente fria pelo oceano, as temperaturas terão uma leve queda no leste do estado, ficando mais amenas durante a tarde.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo a cada dia.

Quinta-feira (8 de outubro)

A quinta-feira (8) começa com tempo firme e céu claro em grande parte do estado, e nebulosidade apenas na faixa litorânea, com chance de chuviscos.

Ao longo da tarde podem ocorrer chuvas fracas a moderadas pontuais em qualquer área do estado e a qualquer momento, acompanhadas por trovoadas isoladas, mas sem riscos para temporais significativos. À noite, a nebulosidade aumenta em todo o estado, mas o tempo fica estável.

Previsão de densidade de raios para a quinta-feira (8) às 16h.

O calor segue atuando na região, com temperaturas máximas durante a tarde ficando acima dos 30°C em boa parte das áreas, com exceção da faixa litorânea, e chegando em torno dos 33°C no noroeste, como por exemplo, em Votuporanga (33°C).

A capital paulista terá mínima de 15°C e máxima de 28°C, com céu de sol entre algumas nuvens e sem chance de chuvas.

Sexta-feira (9 de outubro)

A sexta-feira (8) começa com maior presença de nuvens e tempo firme em todo o São Paulo, porém, entre a tarde e o início da noite são esperadas pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, especialmente na metade centro-sul do estado.

À esquerda: previsão de densidade de raios para as 18h; à direita: previsão de chuva (mm) para as 19h, ambas na sexta-feira (9)..

Essas chuvas podem ocorrer acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento entre 50 e 60 km/h e queda pontual de granizo.

As temperaturas se elevam mais um pouco, com as máximas ainda ultrapassando facilmente os 30°C em grande parte do território, mas alcançando os 36°C em áreas do oeste e noroeste, como por exemplo, em Araçatuba (36°C).

Previsão da temperatura do ar (°C) para a sexta-feira (9) às 15h.

Na capital paulista, a mínima será de 18°C e a máxima de 31°C. O céu fica parcialmente encoberto e há possibilidade de chuva fraca e passageira a qualquer momento entre a tarde e a noite.

Sábado (10 de outubro)

No sábado (10) o processo de formação de um novo ciclone e de uma frente fria no Sul do Brasil já vai aumentar as condições para temporais em São Paulo a partir do fim da manhã.

Entre a tarde e a noite, mas principalmente durante a tarde, há previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes, com descargas elétricas, rajadas de vento entre 50 e 70 km/h mas que pontualmente podem ultrapassar este valor, e eventual queda de granizo.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para sábado (10) às 15h.

As áreas com maior risco são toda a porção sul de São Paulo, áreas do centro e especialmente o leste do estado.

As temperaturas vão seguir mais elevadas na metade norte do estado, com máximas ficando acima dos 31°C e chegando aos 36°C/37°C no noroeste, na sub-região de São José do Rio Preto.

Porém, na porção sudeste do estado elas já começam a diminuir devido à aproximação do sistema, onde as máximas variam entre 20°C e 26°C.

A capital paulista ainda registrará calor. A mínima prevista é de 18°C e a máxima de 31°C. Há previsão de pancadas de chuva e temporais entre o meio da tarde e a noite.

Domingo (11 de outubro)

O domingo (11) será um dia de bastante nebulosidade em todo o estado, e com riscos de temporais, com pancadas de chuva moderada a forte, raios, vendavais e chance de queda de granizo a partir da tarde.

As áreas com maior risco até o momento são o sul, sudeste e leste de São Paulo. A capital paulista pode registrar pancadas de chuva pontuais durante a tarde, e com trovoadas.

Previsão da temperatura do ar (em °C) para o domingo (11) à tarde, às 15h.

O calor ainda será sentido na porção norte do estado durante a tarde, onde as temperaturas vão variar entre 30°C e 36°C.

Porém, nas demais áreas paulistas, as temperaturas terão uma queda e ficarão bem mais amenas em relação aos dias anteriores. Durante a tarde elas não ultrapassam os 28°C e chegam a 22°C/24°C em pontos do sul e do leste.