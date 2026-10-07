Calor de mais de 40°C no Centro-Norte traz diferença de 20°C ao Centro-Sul; entenda

A presença de uma massa de ar quente sobre o Centro-Norte do Brasil faz com que as temperaturas alcancem os 40°C. Por outro lado, a presença de nuvens, chuva e ar frio mantém as máximas baixas no Centro-Sul, gerando uma diferença térmica de até 20°C.

A presença de chuva, tempo fechado e uma fraca massa de ar frio sobre o Centro-Sul do Brasil proporciona grandes contrastes térmicos em relação ao Centro-Norte, que conta com a presença de uma forte massa de ar quente. Em diversos pontos, a diferença de temperatura entre as duas regiões alcança e supera os 20°C. Veja a previsão do tempo com mais detalhes a seguir.

Contraste térmico supera os 20°C entre Norte e Sul

O contraste térmico já se inicia no período da manhã desta quinta-feira (8), com o amanhecer ameno em áreas do leste da Região Sul e do Sudeste do país, onde as mínimas ficam entre 13°C e 18°C. Por outro lado, áreas pontuais do Centro-Oeste e Norte apresentam temperaturas acima dos 26°C.

Mínima prevista para o amanhecer desta quinta-feira (8). O modelo de previsão do tempo apresenta diferença de 13°C nas temperautras entre o Sul e leste do Sudeste e áreas do Centro-Oeste.

No decorrer do dia, essa diferença térmica fica cada vez mais evidente. A presença de nuvens e as pancadas de chuva faz com que as temperaturas não disparem em áreas do Centro-Sul, em especial no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

No estado gaúcho, por exemplo, as máximas não devem superar os 22°C na maioria dos municípios. A partir de Santa Catarina, em direção ao leste de São Paulo e Rio de Janeiro, o cenário sofre algumas mudanças com o sol aparecendo por um período maior, mas os termômetros se mantêm abaixo dos 30°C.

Em contrapartida, os estados localizados no Centro-Norte do Brasil, como Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Amazonas e Pará, possuem temperaturas máximas previstas próximas ou superiores aos 40°C, evidenciando a dimensão do território brasileiro.

Em Palmas (TO), a máxima chega aos 41°C, alcança 42°C em Cuiabá (MT) e Porto Velho (RO). Mais ao norte, na divisa entre o Amazonas e o Pará, calor próximo de 44°C, um contraste de 24°C em relação a Santa Maria (RS).

Máxima prevista para a tarde de quinta-feira (9). A previsão indica gradiente de temperatura acima dos 20°C entre o Centro-Norte e Sul do país.

A enorme diferença de temperatura também será sentida nos dias subsequentes. Na sexta-feira (9), as chuvas voltam a deixar o tempo fechado e as temperaturas devem diminuir ainda mais em relação a quinta-feira (8) nos estados da Região Sul, em especial Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nessa faixa, a máxima varia entre 16°C e 24°C.

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Dessa vez, as altas temperaturas e o gradiente térmico podem ser sentidos já no Paraná, com máximas chegando aos 33°C no norte do estado. Em Araçatuba (SP), a máxima prevista é de 39°C, uma diferença de 23°C em relação aos 16°C previstos na Serra Catarinense.

Termômetros chegam aos 44°C na Região Norte enquanto que no Sul temperaturas seguem amenas por conta de tempo fechado e previsão de chuvas que mantém temperaturas amenas.

Em áreas do Centro-Norte, o contraste é ainda maior. Apesar da presença de algumas nuvens na região, o modelo de previsão do tempo apresenta temperaturas máximas próximas a 42°C para Cuiabá (MT) e Rondonópolis (MT), e de até 44°C em Ji-Paraná (RO) e Porto Velho (RO), atingindo uma diferença de 28°C.