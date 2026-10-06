Feriado do Dia das Crianças terá alerta de chuva forte, temporais e calor de mais de 40°C

Um novo ciclone extratropical e sua frente fria provocarão tempestades severas no centro-sul brasileiro durante o dia 12 de Outubro, com acumulados que podem chegar a 200 mm. Ao mesmo tempo, grande parte do país registrará calor severo, com temperaturas de até 44°C.

Ao longo do próximo final de semana, o tempo no centro-sul do país será marcado pela formação de um novo ciclone extratropical e sua frente fria associada. A região de baixa pressão que dará origem ao sistema já estará atuando sobre a região sul a partir de quinta-feira (8), ocasionando a formação de tempestades severas sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

O sistema trará chuvas intensas para a região Sul e parte do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil durante os próximos dias. Os acumulados totais vão chegar a 200 mm de chuva, ocasionando alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra.

Os estados mais afetados pela chuva volumosa serão o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul, como é possível observar na imagem abaixo. Os altos volumes de chuva podem ocasionar diversos transtornos para a população durante os próximos dias e o final de semana de feriado.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final da próxima terça-feira mostra que pode chover até 200 mm entre os estados de RS, SC, PR e sul do MS, causando grandes transtornos.

Vamos, no entanto, conferir juntos a previsão específica de chuvas para o feriado do dia 12, para entender melhor o que esperar ao longo do Dia das Crianças.

Tempestades se formam no Dia das Crianças

Durante a madrugada e a manhã do dia 12 de Outubro, previsões indicam chuvas intensas sobre o sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, o que faz com que a segunda-feira de feriado já comece muito chuvosa nestes estados.

Previsão de chuvas dia 12/10 às 06 horas UTC mostra que o feriado se inicia chuvoso em estados do Sul, especialmente PR, SC, norte do RS e sul do MS, causando muitos transtornos.

Durante a tarde e a noite, as tempestades se espalham por uma área maior do estado gaúcho e do Mato Grosso do Sul, atingindo praticamente todos os municípios destes estados. Além disso, chuvas se espalham também por São Paulo, sul de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro.

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De maneira mais localizada e esparsa, tempestades de intensidade moderada também se formarão sobre todo o Mato Grosso e Goiás, além de alguns estados do Norte do país - como Rondônia, Amazonas e Roraima. Essa situação pode ser observada na imagem abaixo.

Previsão de chuvas dia 13/10 às 00 horas UTC mostra que, ao longo da tarde e noite do feriado, as chuvas se estendem pelo resto do RS, MS e também MT, GO, SP, sul de MG e sul de RJ.

Além disso, muitos estados do país (especialmente no centro-norte) registrarão temperaturas altíssimas nos próximos dias, passando dos 40°C inclusive no feriado.

Temperaturas de 40°C ou mais se formam no Brasil

Ao longo desta semana, previsões indicam que existe uma tendência de aumento das temperaturas sobre o país. Cidades como Oeiras (PI) e Jaguaribe (CE) já tem registrado temperaturas máximas acima dos 40°C durante a tarde nos últimos dias, e o calor tende a se intensificar até o final de semana.

Previsão de temperaturas máximas na terça-feira mostra que grande parte das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil registrarão marcas acima dos 40°C na tarde de feriado.

Em grande parte do Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, as temperaturas máximas já estarão chegando a 40°C nos próximos dias, assim como parte do Sudeste (especialmente norte de SP e norte/oeste de MG). Previsões indicam máximas de até 44°C, mantendo o calor intenso ao longo desta semana e da semana que vem.

Com exceção da região Sul, que será afetada por uma massa de ar frio, e parte de SP e de MS, praticamente todo o resto do país continuará registrando temperaturas altíssimas ao longo do final de semana e do feriado do dia 12 de outubro, marcando um feriado de clima muito quente sobre o país.