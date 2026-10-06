Brasil dividido entre calor de até 40°C, chuvas intensas e temporais; veja a previsão

O Brasil terá uma semana marcada por extremos de chuva e temperatura. Enquanto frentes frias provocam tempestades com acumulados de até 200 mm e rajadas de vento de até 100 km/h no Sul, o Norte do país segue registrando temperaturas máximas de 40°C ou mais.

Previsão de anomalias de chuva entre 5/10 e 12/10 mostra que o tempo continuará muito chuvoso no centro-sul do país, especialmente com a formação de outro ciclone e sua frente fria.

Neste momento, uma frente fria organiza o tempo no Brasil, causando tempestades sobre grande parte do centro-sul do país. Nos últimos 5 dias, estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registraram acumulados de 100 mm entre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país devido ao avanço de duas frentes frias.

Enquanto isso, diversos municípios do Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil já tem registrado temperaturas de 40°C, como Oeiras (PI) e Jaguaribe (CE). Estações meteorológicas desses municípios registraram 40,2°C de máxima neste domingo (4), e nos próximos dias, o calor tende a se tornar ainda mais intenso.

Chuvas intensas continuam no centro-sul brasileiro

Nos próximos dias, a frente fria organizará uma faixa de precipitação intensa que atingirá estados como o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, além de partes de Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso. O INMET emitiu avisos de tempestade para essa região, como é possível observar no mapa abaixo.

Mapa de alertas divulgados pelo INMET para esta terça-feira, com destaque para uma faixa de precipitação no centro-sul do país, onde há risco de tempestades severas se formarem.

Os temporais trazem acumulados de até 100 mm e rajadas fortes de vento de até 100 km/h. Além disso, previsões de tempo severo indicam possibilidade de ocorrência de granizo em todos os estados mencionados acima.

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Ao total, isso pode causar transtornos significativos para a população. Há risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, especialmente entre PR, SP e MS, que serão os estados mais atingidos pela chuva nos próximos dias.

Previsão de acumulados totais até o final do domingo mostra chuvas intensas se formando na região Sul, resultado da formação de um ciclone e uma frente fria na quinta-feira.

Além disso, a partir da quinta-feira (8), um novo ciclone e sua frente fria associada vão começar a avançar pelo Rio Grande do Sul, trazendo novas tempestades severas, granizo e outros fenômenos meteorológicos destrutivos para o estado gaúcho e, na sequência, também para Santa Catarina e Paraná.

Como é possível observar na imagem acima, há risco de acumulados de até 200 mm de chuva entre quinta (8), sexta (9), sábado (10) e domingo (11) nos estados do Sul e também no extremo sul do MS, o que pode ocasionar grandes transtornos para a população ao longo da semana.

Calor acima dos 40°C continua no país

Apesar das chuvas intensas, a tendência é de que as temperaturas aumentem ao longo desta semana em todo o Brasil. Até a tarde da sexta-feira, praticamente todo o Centro-Oeste e o Norte do Brasil estarão registrando temperaturas máximas de 40°C ou mais durante a tarde, como é possível ver na figura abaixo.

Previsão de temperaturas máximas nesta sexta-feira durante o início da tarde mostra que uma grande parte do país terá condições para registro de temperaturas acima dos 40°C.

No Sudeste e no Sul, as temperaturas aumentam gradativamente a partir desta terça-feira (6), após o afastamento de uma massa de ar frio. Na sexta-feira, já há possibilidade de temperaturas de 40°C também no norte de São Paulo e em Minas Gerais.

Entre o sábado (10) e o domingo (11), uma massa de ar frio avança pelo país causando uma queda das temperaturas entre os estados do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, deixando o tempo mais ameno nestes estados. No entanto, a tendência continua sendo de calor intenso em todo o resto do país ao longo da semana que vem.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 12 e 19 de Outubro mostra a tendência climática semana que vem, com uma intensa massa de ar frio no sul e calor severo no norte / nordeste.

Esse comportamento pode ser observado no mapa acima, e reflete as condições de temperatura esperadas para a próxima semana. Apesar da massa de ar frio, grande parte das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste continuarão registrando temperaturas altíssimas, com máximas acima dos 40°C.

Essa tendência de calor intenso pode continuar durante toda a primavera e se estender ao longo do verão de 2027, especialmente com a atuação do El Niño - fenômeno climático que tende a impulsionar um calor acima da média em parte do Brasil.