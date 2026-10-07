Chuvas e granizo causam destelhamentos e prejuízos em GO e RO; veja imagens

Produtores rurais do município de Alto Alegre dos Parecis registraram camadas expressivas de granizo acumulado sobre estruturas agrícolas de proteção após uma tempestade violenta e atípica atingir as lavouras da localidade .

Granizo atingiu lavouras de café e causou prejuízos no interior de Rondônia. Foto: Reprodução/ G1

Tempestades intensas provocaram quedas de árvores, enxurradas e prejuízos materiais em diferentes municípios de Goiás e de Rondônia na terça-feira (6). As ocorrências mobilizaram equipes de emergência e causaram danos expressivos no comércio urbano e nas lavouras rurais.

O avanço das instabilidades climáticas gerou rajadas de vento expressivas e precipitação volumosa em curto espaço de tempo. Apesar do impacto material nas áreas atingidas, as autoridades locais não registraram pessoas feridas durante a passagem dos temporais pelos dois estados.

Ventanias e enxurradas atingem cidades goianas

No estado de Goiás, as precipitações registradas na noite de terça-feira atingiram fortemente a Região Metropolitana e o interior. Em Goiânia, os ventos chegaram a 49 km/h, arrancando árvores inteiras pela raiz e bloqueando vias públicas que precisaram de interdição pelo Corpo de Bombeiros.

Ventos fortes de 49 km/h causaram estragos em Goiânia. Foto: Reprodução

A Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG) atendeu a dez chamados de quedas de árvores e galhos, enquanto a concessionária Equatorial Goiás enviou equipes técnicas para conter danos na fiação da rede elétrica. Em Aparecida de Goiânia, no Setor Porto das Pedras, fortes enxurradas com lama invadiram ruas não asfaltadas, forçando motoristas a pararem o trajeto.

Estragos - As fortes chuvas desta terça-feira (6) causaram estragos em diferentes regiões de Goiás, deixando um rastro de quedas de árvores, enxurradas e prejuízos materiais. Em Goiânia, as rajadas de vento atingiram 49 km/h, e as árvores foram arrancadas pela raiz. No interior do estado, estabelecimentos comerciais tiveram estruturas danificadas pela força do temporal. A via precisou ser interditada pelo Corpo de Bombeiros, segundo a TV Anhanguera. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) informou à emissora que mobilizou equipes para atender dez ocorrências de quedas de galhos e árvores e que mantém equipes de plantão, enquanto a Equatorial Goiás enviou técnicos ao local para verificar os danos na fiação. No vídeo é possível ver que a intensidade da tempestade gerou transtornos e risco no trânsito em Aparecida de Goiânia. No Setor Porto das Pedras, o volume da enxurrada desceu com forte correnteza de lama pelas ruas não pavimentadas, obrigando motoristas e motociclistas a interromperem o trajeto e aguardarem a água baixar para evitar acidentes. Em Nazário, no centro do estado, a combinação de ventania e chuva forte causou prejuízos no comércio e assustou moradores. A força do temporal danificou a estrutura de estabelecimentos locais, provocando o desabamento de parte do forro de uma loja de móveis e a destruição da fachada de uma farmácia. Saiba mais no #g1. #chuvas #tempestades #notícias #g1goiás — g1 (@g1) October 7, 2026

Simultaneamente, a tempestade causou avarias estruturais no centro de Nazário, onde desabou o forro de uma loja de móveis e a fachada de uma farmácia cedeu. Em nota técnica, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO) detalhou que a nebulosidade combinada com o calor favorece tempestades pontuais. O órgão estadual emitiu um aviso para 50 cidades sob risco de precipitação acumulada de até 50 mm diários e rajadas de vento acima de 60 km/h.

Granizo atípico atinge lavouras em Rondônia

Mais cedo, por volta das 15h da mesma terça-feira, uma tempestade com pedras de gelo atingiu o setor rural de Alto Alegre dos Parecis, em Rondônia. A ventania que acompanhou a chuva derrubou árvores de grande porte, interditou acessos vicinais e danificou coberturas de residências vizinhas.

Tempestade - Um cafeicultor de Alto Alegre dos Parecis (RO) registrou um grande pedaço de granizo na mão após uma tempestade na zona rural do município. Em um vídeo, Delfino Neto mostra o gelo acumulado sobre o sombrite e espalhado pela plantação de café. A chuva também provocou a queda de árvores, destelhou casas e causou prejuízos a agricultores da região. Segundo Delfino, o temporal foi um dos mais fortes que ele já presenciou na região. Foi muito forte, muito forte mesmo. Eu nunca tinha visto tanto granizo na região. O temporal arrancou árvores, destelhou casas e causou bastante estrago [...] Foi muito, muito atípico para nossa região. A gente está acostumado com chuva forte, mas não dessa proporção, contou. A tempestade também foi registrada pelo cafeicultor Gean Mendonça. As imagens mostram a força do vento, que derrubou árvores e, por pouco, não atingiu uma residência. Saiba mais no #g1. #granizo #tempestade #g1rondônia #chuva #notícias — g1 (@g1) October 7, 2026

Os agricultores locais contabilizaram prejuízos diretos nas propriedades rurais da comunidade. Vídeos gravados no local registraram montes de pedras de gelo espalhados pelos cafezais e acumulados sobre a tela sombrite das plantas, demonstrando a força do fenômeno meteorológico.

“Foi muito forte, muito forte mesmo. Eu nunca tinha visto tanto granizo na região. O temporal arrancou árvores, destelhou casas e causou bastante estrago [...] Foi muito, muito atípico para nossa região. A gente está acostumado com chuva forte, mas não dessa proporção”, relatou um cafeicultor da região.

Outro morador explicou que a chuva teve início à tarde de forma branda antes de intensificar bruscamente com forte ventania. Segundo ele: “De repente, nós ouvimos um barulho muito forte vindo dos fundos da casa, onde tem uma mata. Fomos olhar para ver o que estava acontecendo e vimos aquelas árvores caindo com o vento muito forte. Na região, caiu muita árvore”.