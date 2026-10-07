Chuvas e granizo causam destelhamentos e prejuízos em GO e RO; veja imagens
Produtores rurais do município de Alto Alegre dos Parecis registraram camadas expressivas de granizo acumulado sobre estruturas agrícolas de proteção após uma tempestade violenta e atípica atingir as lavouras da localidade.
Tempestades intensas provocaram quedas de árvores, enxurradas e prejuízos materiais em diferentes municípios de Goiás e de Rondônia na terça-feira (6). As ocorrências mobilizaram equipes de emergência e causaram danos expressivos no comércio urbano e nas lavouras rurais.
O avanço das instabilidades climáticas gerou rajadas de vento expressivas e precipitação volumosa em curto espaço de tempo. Apesar do impacto material nas áreas atingidas, as autoridades locais não registraram pessoas feridas durante a passagem dos temporais pelos dois estados.
Ventanias e enxurradas atingem cidades goianas
No estado de Goiás, as precipitações registradas na noite de terça-feira atingiram fortemente a Região Metropolitana e o interior. Em Goiânia, os ventos chegaram a 49 km/h, arrancando árvores inteiras pela raiz e bloqueando vias públicas que precisaram de interdição pelo Corpo de Bombeiros.
A Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG) atendeu a dez chamados de quedas de árvores e galhos, enquanto a concessionária Equatorial Goiás enviou equipes técnicas para conter danos na fiação da rede elétrica. Em Aparecida de Goiânia, no Setor Porto das Pedras, fortes enxurradas com lama invadiram ruas não asfaltadas, forçando motoristas a pararem o trajeto.
Simultaneamente, a tempestade causou avarias estruturais no centro de Nazário, onde desabou o forro de uma loja de móveis e a fachada de uma farmácia cedeu. Em nota técnica, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO) detalhou que a nebulosidade combinada com o calor favorece tempestades pontuais. O órgão estadual emitiu um aviso para 50 cidades sob risco de precipitação acumulada de até 50 mm diários e rajadas de vento acima de 60 km/h.
Granizo atípico atinge lavouras em Rondônia
Mais cedo, por volta das 15h da mesma terça-feira, uma tempestade com pedras de gelo atingiu o setor rural de Alto Alegre dos Parecis, em Rondônia. A ventania que acompanhou a chuva derrubou árvores de grande porte, interditou acessos vicinais e danificou coberturas de residências vizinhas.
Os agricultores locais contabilizaram prejuízos diretos nas propriedades rurais da comunidade. Vídeos gravados no local registraram montes de pedras de gelo espalhados pelos cafezais e acumulados sobre a tela sombrite das plantas, demonstrando a força do fenômeno meteorológico.
“Foi muito forte, muito forte mesmo. Eu nunca tinha visto tanto granizo na região. O temporal arrancou árvores, destelhou casas e causou bastante estrago [...] Foi muito, muito atípico para nossa região. A gente está acostumado com chuva forte, mas não dessa proporção”, relatou um cafeicultor da região.
Outro morador explicou que a chuva teve início à tarde de forma branda antes de intensificar bruscamente com forte ventania. Segundo ele: “De repente, nós ouvimos um barulho muito forte vindo dos fundos da casa, onde tem uma mata. Fomos olhar para ver o que estava acontecendo e vimos aquelas árvores caindo com o vento muito forte. Na região, caiu muita árvore”.
Referências da notícia
Luciana Kuster. (2026). Cafeicultor mostra grande pedaço de granizo acumulado após temporal em RO.
Aline Goulart. (2026). Chuva arranca árvores e causa estragos em Goiás.