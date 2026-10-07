RS, SC e PR estão sob alerta de temporais severos, granizo e mais 100 mm

Nova onda de tempestades severas deve iniciar nesta quarta-feira (7) na região Sul e se prolongar por, pelo menos, 5 dias consecutivos. Há risco elevado de granizo, que pode ser de tamanho grande a abrangente, vendavais e chuvas intensas.

A partir desta quarta-feira (7) o Sul do Brasil entra em alerta para uma sequência de pelo menos 5 dias com tempestades intensas. As tempestades tendem a se intensificar na quinta-feira (8), quando há elevado risco de granizo grande e abrangente nos três estados da região, mas principalmente sobre o Rio Grande do Sul. O quadro se refere ao processo de formação de um ciclone extratropical e sua frente fria que, alimentados pelo jato de baixos níveis, trazem grande instabilidade para o Centro-Sul. Confira os detalhes.

Alerta de tempestades com elevado potencial de granizo

Uma extensa área de baixa pressão atmosférica vem se intensificando entre o norte da Argentina e a região Sul do Brasil, num processo que dará origem a um ciclone extratropical no fim de semana.

À medida que a pressão diminui, a circulação associada ao sistema favorece a convergência persistente de ventos carregados de calor e umidade da região amazônica em direção ao Sul.

Como resultado, aumentam as condições para o desenvolvimento e a intensificação de tempestades, com elevado potencial para granizo, raios, ventos fortes e chuva intensa.

Nesta quarta-feira (7) uma linha de tempestades se organiza entre o Uruguai e a Argentina e avança em direção ao Rio Grande do Sul. As áreas mais afetadas estão na metade oeste do estado, incluindo Oeste, Campanha, Sul, Centro e Noroeste. No entanto, entre a noite de quarta (7) e a madrugada de quinta-feira (8) a linha principal de tempestades alcança também o oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Há potencial para granizo e vendavais.

Previsão de tempestades nesta quarta-feira (7), segundo o ECMWF.

A quinta-feira (8) deve ser o dia mais dramático em relação às condições para formação de granizo, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, que deve concentrar a formação de tempestades ao longo de todo o dia.

As tempestades podem se organizar na forma de supercélulas, com granizo de tamanho grande e abrangente, além de vendavais e extremos de vento como tornados isolados, microexplosões e downbursts. Há elevado risco à população, plantações e infraestruturas.

Previsão de tempestades ao longo da quinta-feira (8), segundo o ECMWF.

Na sexta-feira (9) tempestades tomam conta de todo o território da região Sul, ganhando intensidade principalmente sobre o Paraná. O risco de granizo se mantém, especialmente entre o noroeste do Rio Grande do Sul e Oeste de Santa Catarina e do Paraná.

Previsão de tempestades nesta sexta-feira (9), segundo o ECMWF.

O ciclone está previsto para se consolidar no sábado (10), e novas tempestades intensas estão previsas para os três estados do Sul, ganhando intensidade a partir da tarde no Paraná, especialmente na fronteira com Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Entre domingo (11) e segunda-feira (12) o risco de tempestades diminui sobre o Rio Grande do Sul, mas se mantém sobre Santa Catarina e Paraná - além de outros estados do Centro-Sul - ainda com risco de granizo.

Rajadas de vento superiores a 70 km/h estão previstas principalmente entre quarta-feira (7) e sábado (10), sendo capazes de derrubar galhos, árvores e estruturas mais vulneráveis, colocando em risco a população.

Chuvas podem ultrapassar 80 mm/dia

Indicadores de chuvas extremas alertam para o potencial de que os acumulados ultrapassem 80 mm por dia, principalmente sobre o Rio Grande do Sul entre quinta (8) e sexta (9). Este volume diário é bastante elevado e pode causar transtornos, especialmente em áreas urbanas. Os acumulados até o final de segunda-feira (11) podem se aproximar de 200 mm no Rio Grande do Sul, ou mesmo ultrapassar.

Previsão de chuva acumulada até o final de domingo (11), segundo o ECMWF.

Eventos extremos são desafiadores para os modelos, e incertezas estão presentes em termos de volume total de chuva e localização dos maiores máximos.

No entanto, os principais modelos meteorológicos vêm alertando repetidamente para elevados volumes sobre o Rio Grande do Sul, especialmente a metade norte do estado, podendo se estender também sobre a fronteira com Santa Catarina e o Oeste do Paraná. As autoridades e a população devem ficar em alerta para emergências.