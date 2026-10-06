Ciclone e frente fria trazem nova onda de chuvas intensas e temporais ao Sul do Brasil; confira

Formação de ciclone e frente fria deixam alerta para onda de tempestades com granizo e chuvas extremas, confira os detalhes.

O processo de formação de um novo ciclone extratropical sobre o Sul do Brasil no fim da semana deixa um alerta para formação de tempestades desde quarta-feira (7).

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As tempestades tendem a se intensificar na quinta-feira (8), quando há elevado risco de granizo grande e abrangente nos três estados da região, mas principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Além das tempestades, os acumulados de chuva previstos também são elevados e podem causar transtornos. Confira os detalhes.

Alerta de tempestades com granizo

Tempestades com potencial de severidade estão previstas para se formar sobre a região Sul entre quarta (7) e sábado (10). Ao longo da quarta-feira-(7) tempestades mais isoladas devem atuar entre o norte e oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul.

Enquanto isso, uma linha de tempestades se organiza sobre o Uruguai e avança sobre o Rio Grande do Sul entre a noite de quarta (7) e a madrugada de quinta-feira (8), com elevado potencial de severidade, incluindo granizo grande, abrangente e vendavais, sem ser descartado o risco de tornados isolados, microexplosões ou downbursts.

Tempestades durante a madrugada representam um risco adicional, uma vez que a população está dormindo e com uma percepção de perirgo menor atrasando medidas de proteção.

Previsão de tempestades nesta quinta-feira (8), segundo o ECMWF.

Ao longo da quinta-feira (8) o risco de tempestades intensas com granizo se mantém sobre os três estados do Sul, com maior potencial para o oeste da região, embora possa ocorrer em outras áreas.

Na sexta-feira (9), tempestades com potencial de severidade continuam se formando sobre os três estados do Sul. Enquanto na primeira parte do dia elas podem ficar mais concentradas no oeste, no decorrer da tarde se intensificam e se espalham sobre toda a região.

Previsão de tempestades nesta quinta-feira (8), segundo o ECMWF.

O ciclone irá se consolidar no sábado (10), quando uma nova linha de tempestades irá cruzar a região Sul desde a fronteira do Rio Grande do Sul com Uruguai em direção ao Sudeste, deixando alerta para os três estados mais uma vez.

Ingredientes de severidade

O jato de baixos níveis (JBN) irá transportar uma grande quantidade de calor e umidade da região Norte em direção ao Sul do Brasil, dois ingredientes importantes para aumentar a instabilidade da atmosfera e favorecer tempestades intensas.

O JBN é um corredor de ventos intensos em cerca de 1,5 km de altitude que sopra de norte para sul, a leste da Cordilheira dos Andes. Ele é um mecanismo importante para as chuvas na Bacia do Prata e conhecido por favorecer o tempo severo.

Previsão de anomalia de temperatura para quinta-feira (8), segundo o ECMWF.

A temperatura pode ficar até 8°C acima da média em alguns horários ao longo da quinta-feira (8), valor que corresponde a temperaturas de 24°C às 9h da manhã no Rio Grande do Sul e 26°C no oeste e noroeste do Paraná, por exemplo.

Previsão de rio atmosférico para quinta-feira (8), segundo o ECMWF.

A umidade é transportada em direção ao centro do ciclone através de um rio atmosférico, ou seja, uma enorme quantidade de vapor d’água que é canalizada pela baixa pressão atmosférica. Neste caso, além de favorecer o desenvolvimento de nuvens veriticalmente intensas, com grande conteúdo de gelo, raios e ventos intensos, há muita disponibilidade de umidade para chuvas intensas.

Acumulados de 200 mm

A chuva acumulada prevista até a noite de domingo (11) pelo modelo ECMWF pode alcançar 200 mm ou mesmo ultrapassar em algumas áreas. Embora eventos extremos sejam desafiadores para os modelos, principalmente em termos de volume acumulado e posição dos máximos, o modelo ECMWF vem reiterando alertas para a metade norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e do Paraná.

Previsão de chuva acumulada até o final de domingo (11), segundo o ECMWF.

Além dos elevados acumulados finais, eles estão previstos se distribuir em um intervalo curto de tempo, com a chuva podendo ultrapassar 80 mm por dia quinta (8) e sexta-feira (9), na na metade norte/noroeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina e do Paraná. No sábado (10), o extremo sul do estado gaúcho pode ter chuvas intensas superiores a 60 mm por dia.

Tanto as tempestades quanto as chuvas intensas têm potencial de causar estragos, desde danos por granizo, vento, queda de árvores e estruturas, interrupção dos serviços de energia, alagamentos e inundações. A população e o Estado precisam estar em alerta para emergências.