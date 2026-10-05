Muita chuva com acumulados de até 200 mm e temporais atingem o Sul

Uma nova onda de tempestades severas e chuvas extremas estão previstas para o Sul do Brasil no decorrer desta semana. Há elevado potencial para granizo grande e abrangente, extremos de vento, e chuvas superiores a 80 mm por dia.

A Região Sul do Brasil deve ser afetada por chuvas superiores 200 mm até o fim da semana, em mais um episódio de chuvas extremas e tempestades severas, com elevado risco de granizo grande e abrangente, além de extremos de vento.

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Enquanto a frente fria que se formou no último fim de semana atua até terça-feira (6), um novo ciclone e seu sistema frontal terão seu processo de formação iniciado a partir de quarta-feira (8), onde uma nova rodada de tempestades intensas e chuvas extremas está prevista. Confira os detalhes.

Semana chuvosa e de alertas

A previsão de anomalia semanal de chuva do modelo ECMWF, de confiança da Meteored, indica que a semana entre 5 e 12 de outubro será de chuvas acima da média no Sul do Brasil. Há previsão de chuva para todos os dias da semana nos três estados do Sul, embora não necessariamente em todo o território.

Previsão de anomalia de chuva entre 5 e 12 de outubro, segundo o ECMWF.

Na área entre o norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná a previsão indica mais de 90 mm acima da média. Estas anomalias (desvios em relação à média) vêm de 2 episódios de chuvas intensas, o primeiro nesta terça-feira (6) e o segundo entre quinta (8) e sexta-feira (9).

EFI do modelo ECMWF para a precipitação terça (6), quinta (8) e sexta-feira (9). Créditos: Meteored/ECMWF.

O alerta vem do índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF, que compara a previsão de chuva diária com a climatologia de previsões do próprio modelo, ressaltando áreas onde o volume previsto é muito diferente do que normalmente acontece.

Na terça-feira (6) a área em alerta se concentra entre Santa Catarina e o Paraná, enquanto entre quinta (8) e sexta-feira (9) o alerta fica para o Rio Grande do Sul (especialmente metade norte), oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Durante estes três dias, a chuva acumulada pode ultrapassar 80 mm por dia, o que deve totalizar mais de 200 mm até o final da semana.

Previsão de chuva acumulada até sábado (10), segundo o ECMWF.

Os maiores volumes de chuva acumulada estão previstos para o norte do Rio Grande do Sul, podendo se aproximar de 210 mm ou até mesmo ultrapassar. No geral, toda a metade norte e extremo sul do estado gaúcho, oeste de Santa Catarina e Paraná (quase em totalidade) estão em alerta para elevados volumes de chuva em curtos intervalos de tempo, o que representa um risco potencial para alagamentos e inundações.

Alerta de tempestades

Além dos elevados volumes de chuva previstos ao longo da semana, também há alerta para tempestades com potencial de severidade. No início da semana, as tempestades devem ser mais isoladas, e a partir de quarta-feira (7) os sistemas devem ser mais organizados.

Ao longo da segunda-feira (5), tempestades devem ocorrer entre o norte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina e do Paraná, com potencial elevado para granizo. Na terça-feira (6) as tempestades estão previstas para se concentrarem sobre o oeste e norte do Paraná, especialmente na região de divisa com Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Na quarta-feira (7) a instabilidade aumenta sobre os três estados da região Sul, com previsão de uma linha de tempestades se propagar de oeste para leste na primeira parte do dia, devido a um cavado (área alongada de baixa pressão) que começa a se estender como parte do processo de formação de um novo ciclone extratropical até o fim da semana.

Entre quarta (7) e quinta-feira (8) este processo organizará uma linha de tempestades que avançará do Uruguai em direção ao Paraná, afetando principalmente a metade oeste da região Sul. As tempestades previstas serão muito intensas, com risco elevado de granizo grande e abrangente na maior parte dos três estados, além de eventos extremos de vento.

Previsão de tempestades nesta quarta-feira (7), segundo o ECMWF.

As tempestades severas com risco de granizo, chuvas intensas, ventos extremos e muitos raios devem continuar se formando sobre o Sul do Brasil até, pelo menos, sábado (10), quando o ciclone e sua frente fria se consolidam.

Previsão de tempestades para sexta-feira (9), segundo o ECMWF.

A nova onda de tempestades deixa alerta para a população e as autoridades. Recomenda-se evitar áreas ao ar livre durante as tempestades, não buscar abrigo embaixo de árvores e estruturas vulneráveis e jamais atravessar uma área alagada, seja a pé ou de carro. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).