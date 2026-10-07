Chuva pode superar 125 mm em 24 horas e desafiar a semeadura do arroz no RS
Com previsão de chuva intensa no oeste do Rio Grande do Sul, arrozeiros precisam avaliar a drenagem antes de retomar a semeadura da nova safra. Taipas, canais e quadros recém-implantados merecem inspeção após as tempestades desta semana.
A chuva ganha força no Rio Grande do Sul entre quarta (7) e quinta-feira (8). No oeste gaúcho, a previsão indica pontos com mais de 125 mm em 24 horas na quinta. Na Fronteira Oeste, na Campanha e nas Missões, o arroz avança em ritmos diferentes e o milho já ocupa áreas recém-implantadas.
Água acumulada pode impedir máquinas, deslocar sementes e fertilizantes e exigir reparos em taipas, drenos e canais. Em milho ou soja cultivados nas terras baixas, o escoamento determina se as raízes jovens terão oxigênio suficiente. O impacto dependerá da chuva recebida por cada área.
Oeste gaúcho concentra a virada mais forte na quinta-feira
Nesta quarta-feira, a instabilidade retorna ao centro-sul e ao oeste gaúcho à noite, com possibilidade de tempestades e granizo. Na quinta, a chuva se espalha pelo estado, com acumulados pontualmente superiores a 125 mm em 24 horas no oeste. Entre 5 e 12 de outubro, o total previsto pode alcançar 200 mm no norte; esse valor semanal inclui dias anteriores a esta quarta-feira.
Em Uruguaiana e outros pontos da Fronteira Oeste, a semeadura superou metade da área prevista em alguns municípios, mas a umidade interrompeu operações em outros. Na Campanha e nas Missões, tempestades anteriores danificaram lavouras e infraestrutura. Entre 24 e 30 de setembro, Rosário do Sul registrou 259 mm; a água já recebida importa para a próxima decisão.
Taipas e drenos passam ao centro do manejo do arroz
O arroz irrigado exige controle da água, mas chuva forte pode exceder a capacidade de escoamento. Na Fronteira Oeste, alagamentos pontuais já motivaram avaliação de taipas, drenos, canais, sementes e fertilizantes.
Em regiões produtoras como Uruguaiana, Bagé e São Borja, a capacidade de drenagem precisa ser avaliada em cada talhão; médias regionais não mostram a água retida nos quadros. No país, 19,7% da área de arroz estava semeada no levantamento de 5 de outubro, índice que não representa o estado.
Nos quadros recém-semeados, enxurradas podem deslocar sementes e criar falhas. Onde a soja ocupa terras baixas, o encharcamento restringe a aeração do solo e pode comprometer a emergência. O milho gaúcho havia alcançado 73% da área prevista, com desenvolvimento inicial geralmente satisfatório, embora granizo e frio tenham causado prejuízos localizados.
A chuva aproveitada pelo arroz também pode reduzir temporariamente o bombeamento, desde que a lâmina seja monitorada. Após a chuva, a inspeção deve distinguir problemas pontuais de áreas preservadas.
De sexta ao início da semana, decisão depende do talhão
A previsão mantém instabilidades no Sul até o fim de semana, com maiores volumes no norte gaúcho e oeste de Santa Catarina e do Paraná no acumulado de 5 a 12 de outubro. Na Fronteira Oeste, a atenção imediata é quinta-feira. A partir de sexta, a janela de semeadura exige reavaliação: cada talhão recupera sustentação em ritmo diferente.
Antes de reiniciar, cabe verificar pontos baixos, obstruções, erosão e deslocamento de insumos. O manejo da irrigação, a recomposição das taipas e novas aplicações dependem do cultivo, da fase da planta e da avaliação agronômica local. Três verificações ordenam as decisões:
- No oeste gaúcho, após chuva prevista acima de 125 mm em 24 horas em pontos isolados, conferir canais antes de liberar máquinas.
- Na Fronteira Oeste, com semeadura acima de 50% em alguns municípios, vistoriar quadros recém-implantados e procurar sementes deslocadas.
- Na Campanha e nas Missões, registrar danos de granizo após a instabilidade e separar reparos urgentes de áreas encharcadas.