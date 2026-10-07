Chuva pode superar 125 mm em 24 horas e desafiar a semeadura do arroz no RS

Com previsão de chuva intensa no oeste do Rio Grande do Sul, arrozeiros precisam avaliar a drenagem antes de retomar a semeadura da nova safra. Taipas, canais e quadros recém-implantados merecem inspeção após as tempestades desta semana.

Previsão de chuva forte para quinta-feira (8) no Rio Grande do Sul pode atrasar a semeadura do arroz e exigir vistoria de taipas e canais.

A chuva ganha força no Rio Grande do Sul entre quarta (7) e quinta-feira (8). No oeste gaúcho, a previsão indica pontos com mais de 125 mm em 24 horas na quinta. Na Fronteira Oeste, na Campanha e nas Missões, o arroz avança em ritmos diferentes e o milho já ocupa áreas recém-implantadas.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações! . Siga-nos e ative as notificações!

Água acumulada pode impedir máquinas, deslocar sementes e fertilizantes e exigir reparos em taipas, drenos e canais. Em milho ou soja cultivados nas terras baixas, o escoamento determina se as raízes jovens terão oxigênio suficiente. O impacto dependerá da chuva recebida por cada área.

Oeste gaúcho concentra a virada mais forte na quinta-feira

Nesta quarta-feira, a instabilidade retorna ao centro-sul e ao oeste gaúcho à noite, com possibilidade de tempestades e granizo. Na quinta, a chuva se espalha pelo estado, com acumulados pontualmente superiores a 125 mm em 24 horas no oeste. Entre 5 e 12 de outubro, o total previsto pode alcançar 200 mm no norte; esse valor semanal inclui dias anteriores a esta quarta-feira.

Previsão de chuva para quinta-feira (8), à meia-noite.

Em Uruguaiana e outros pontos da Fronteira Oeste, a semeadura superou metade da área prevista em alguns municípios, mas a umidade interrompeu operações em outros. Na Campanha e nas Missões, tempestades anteriores danificaram lavouras e infraestrutura. Entre 24 e 30 de setembro, Rosário do Sul registrou 259 mm; a água já recebida importa para a próxima decisão.

Taipas e drenos passam ao centro do manejo do arroz

O arroz irrigado exige controle da água, mas chuva forte pode exceder a capacidade de escoamento. Na Fronteira Oeste, alagamentos pontuais já motivaram avaliação de taipas, drenos, canais, sementes e fertilizantes.

Áreas bem drenadas podem avançar quando sustentarem máquinas; outras precisam secar.

Em regiões produtoras como Uruguaiana, Bagé e São Borja, a capacidade de drenagem precisa ser avaliada em cada talhão; médias regionais não mostram a água retida nos quadros. No país, 19,7% da área de arroz estava semeada no levantamento de 5 de outubro, índice que não representa o estado.

Previsão de chuva acumulada para quinta-feira (8), às 23h, com volumes mais elevados na Fronteira Oeste gaúcha e no Uruguai.

Nos quadros recém-semeados, enxurradas podem deslocar sementes e criar falhas. Onde a soja ocupa terras baixas, o encharcamento restringe a aeração do solo e pode comprometer a emergência. O milho gaúcho havia alcançado 73% da área prevista, com desenvolvimento inicial geralmente satisfatório, embora granizo e frio tenham causado prejuízos localizados.

Previsão de chuva acumulada para sexta-feira (9), às 23h.

A chuva aproveitada pelo arroz também pode reduzir temporariamente o bombeamento, desde que a lâmina seja monitorada. Após a chuva, a inspeção deve distinguir problemas pontuais de áreas preservadas.

De sexta ao início da semana, decisão depende do talhão

A previsão mantém instabilidades no Sul até o fim de semana, com maiores volumes no norte gaúcho e oeste de Santa Catarina e do Paraná no acumulado de 5 a 12 de outubro. Na Fronteira Oeste, a atenção imediata é quinta-feira. A partir de sexta, a janela de semeadura exige reavaliação: cada talhão recupera sustentação em ritmo diferente.

Antes de reiniciar, cabe verificar pontos baixos, obstruções, erosão e deslocamento de insumos. O manejo da irrigação, a recomposição das taipas e novas aplicações dependem do cultivo, da fase da planta e da avaliação agronômica local. Três verificações ordenam as decisões: