Tempestade Tropical Isaias pode se tornar o primeiro furacão da temporada 2026 no Atlântico

A tempestade tropical Isaias pode se intensificar rapidamente e se transformar em um furacão poderoso antes de atingir a costa norte do Golfo, trazendo ventos destrutivos, maré de tempestade e cerca de 250 mm de chuva.

Prevê-se que Isaias se intensifique à medida que avança para o norte pelo Golfo em direção à região central da Costa do Golfo.

Khiana McQuade Meteored Estados Unidos 08/10/2026 09:09 7 min

A Tempestade Tropical Isaias formou-se na parte sul do Golfo no início desta quarta-feira (7) e deve se intensificar rapidamente.

Ela pode se tornar o primeiro furacão da temporada de furacões do Atlântico de 2026 até a quinta-feira (8). A costa norte do Golfo está em alerta à medida que a tempestade começa a seguir para o norte nesta semana.

Isaias pode se tornar um furacão perigoso sobre o Golfo

A Tempestade Tropical Isaias formou-se na madrugada desta quarta-feira (7) na parte sul do Golfo, com ventos máximos sustentados de cerca de 64 km/h. Espera-se que ela se intensifique rapidamente, e o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) prevê que Isaias se torne um furacão até esta quinta-feira (8).

A tempestade tropical Isaias está ganhando força e deve se transformar em furacão até quinta-feira (8).

A previsão mais recente do NHC indica que Isaias atingirá ventos de 120 km/h no início de quinta-feira (8), 144 km/h na tarde de quinta-feira e cerca de 177 km/h no início de sexta-feira (9), enquanto estiver sobre a região central do Golfo. Prevê-se algum enfraquecimento antes de tocar o solo, mas Isaias ainda poderá chegar à costa norte do Golfo como um furacão, com ventos próximos a 135 km/h.

Imagens de satélite mostram a Tempestade Tropical Isaias se organizando sobre a parte sul do Golfo na manhã de quarta-feira.

Espera-se que as águas muito quentes do Golfo, a grande quantidade de umidade e o cisalhamento do vento relativamente baixo favoreçam a fase de rápida intensificação.

O cisalhamento do vento deve aumentar à medida que a tempestade se aproxima de tocar o solo, o que pode ajudar a enfraquecê-la um pouco antes de chegar à costa.

A costa do Alabama e a Flórida Ocidental podem sofrer os impactos mais fortes

Atualmente, a maior ameaça concentra-se na região centro-norte da Costa do Golfo, abrangendo o litoral do Mississippi e do Alabama, bem como a porção oeste do Panhandle da Flórida (Flórida Ocidental). A trajetória prevista direciona o centro da tempestade para essa região na sexta-feira (9), com a possibilidade de o sistema avançar para o interior entre o final da noite de sexta-feira (9) e o início de sábado (10).

Alertas de furacão e de maré de tempestade provavelmente serão emitidos para partes da costa norte do Golfo mais no fim desta quarta-feira (7), segundo o NHC.

Ventos com força de tempestade tropical poderão atingir partes do litoral norte do Golfo já na manhã de sexta-feira (9); portanto, conclua os preparativos antes que as condições comecem a se deteriorar.

A trajetória prevista pelo NHC leva Isaias para o norte, através do Golfo, antes de um possível impacto do furacão na costa norte do Golfo no final da sexta-feira (9).

Espera-se que o campo de ventos da tempestade se expanda à medida que ela se aproxima da costa, levando rajadas de vento e chuvas mais intensas para áreas mais a leste, em partes do Panhandle da Flórida.

Não se esqueça da água: ameaça de inundações em todo o Sudeste

As chuvas podem ser um dos efeitos mais abrangentes da tempestade. Entre o sudeste da Louisiana e o Panhandle da Flórida, espera-se um volume de chuva de aproximadamente 75 a 150 mm de sexta-feira (9) até o fim de semana, com algumas áreas registrando totais isolados de cerca de 250 mm.

O maior risco de inundações repentinas concentra-se atualmente nas proximidades da costa do Alabama e na parte oeste do Panhandle da Flórida, incluindo a região de Mobile. O Weather Prediction Center (WPC) aponta um risco moderado de inundações repentinas nessa região, enquanto um risco leve abrange grande parte do Alabama e se estende pelo Panhandle da Flórida.

No interior, espera-se um volume de chuva entre 25 e 75 mm na maior parte da região Sudeste, com volumes isolados chegando a 125 mm no Vale do Tennessee e nas Carolinas.

Agora é a hora de se preparar

Os preparativos para furacões devem começar bem antes da chegada das primeiras pancadas de chuvas. Com 7 ou mais dias de antecedência, os moradores devem acompanhar as previsões oficiais, identificar sua zona de evacuação e verificar os suprimentos de emergência, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia (National Weather Service).

Quando a tempestade estiver a apenas 1 ou 2 dias de distância, os preparativos devem estar praticamente concluídos. Isso inclui recolher ou fixar objetos soltos que estejam ao ar livre, limpar calhas e bueiros, carregar dispositivos eletrônicos e reunir medicamentos e documentos importantes. Para algumas áreas do norte da Costa do Golfo, essa etapa já chegou, com a possibilidade de ventos com força de tempestade tropical a partir da manhã de sexta-feira (9) em certas regiões.

Alertas de maré de tempestade abrangem partes da costa norte do Golfo à medida que Isaias se aproxima no final desta semana.

Alertas de tempestade com risco de maré de tempestade e de tempestade tropical estão em vigor para partes da costa norte do Golfo. Um alerta de maré de tempestade significa que existe a possibilidade de ocorrência de maré de tempestade com risco de morte — com o avanço da água do mar em direção ao interior — nas próximas 48 horas; já um alerta de tempestade tropical indica a possibilidade de ventos com força de tempestade tropical nesse mesmo período.