Ciclone se forma e traz intensa mudança do tempo com alertas para o Sul do Brasil

Os próximos dias na Região Sul serão marcados pela atuação de um ciclone que provoca mudanças no tempo. Há alertas para chuvas intensas, temporais e granizo para os três estados da região elevando o potencial para transtornos.

Instabilidades dominam o tempo na Região Sul do Brasil no final desta semana e início da próxima. O processo de formação de um ciclone se inicia no decorrer desta sexta-feira (9) e ganha força com o passar das horas, contando com o suporte de jatos de baixos níveis. O ciclone terá uma frente fria associada que provocará chuvas intensas, tempestades, queda de granizo, fortes rajadas de vento e potenciais transtornos.

Ciclone e frente fria deixam alerta de tempestades no Sul

O ciclone irá se consolidar ao final da noite de sexta-feira (9), mas, durante a ciclogênese, chuvas intensas e tempestades já devem atingir o território gaúcho. Logo nas primeiras horas da sexta (9), temporais estão previstos para o oeste do Rio Grande do Sul, com potencial para queda de granizo.

Canal de umidade dará suporte a frente fria e formação de ciclone sobre o Sul do Brasil aumentando potencial para tempestades.

Entre o meio da manhã e o final da tarde, as chuvas se espalham e afetam Santa Catarina e o Paraná com forte intensidade. O modelo ECMWF indica que as chances de tempestades são elevadas, principalmente no oeste paranaense, onde uma linha de instabilidade avança pela região.

O sinal de alerta fica vermelho à noite, com a consolidação do ciclone e de sua frente fria, aumentando os riscos de tempo severo. Há potencial para queda de granizo, microexplosões e ocorrência de tornados isolados.

Mapa de densidade de raios mostra áreas com maior potencial para registros de temporais nesta sexta-feira (9).

Com o ciclone e a frente fria formados, a madrugada de sábado (10) continuará sob alerta para tempestades no leste do Rio Grande do Sul e na divisa com Santa Catarina. No Paraná, chuvas de intensidade moderada a forte são esperadas no centro-sul do estado.

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A frente fria avança pela Região Sul entre a manhã e a tarde de sábado (10), promovendo alertas para temporais na faixa oeste e afetando com maior intensidade Santa Catarina e o Paraná. Há risco de alagamentos e queda de granizo, o que pode causar prejuízos às lavouras locais.

A previsão mostra chuvas mais intensas sobre área da Serra Gaúcha, interior catarinense e sudoeste do Paraná.

No Rio Grande do Sul, haverá diminuição das precipitações, restando apenas chuva leve em áreas pontuais próximas à divisa com Santa Catarina.

As chuvas retornam com maior intensidade ao solo gaúcho no final da manhã de domingo (11), concentrando-se no norte do estado. As instabilidades persistem e afetam também a faixa entre a Serra Catarinense e o oeste do Paraná, além do leste paranaense. Há alertas para temporais, rajadas de vento e descargas elétricas.

Semana de feriado começa com fortes instabilidades

As chuvas continuam na Região Sul ao longo da segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. Pela manhã, as pancadas concentram-se em grande parte de Santa Catarina e no sul e oeste do Paraná, com potencial para tempestades pontuais.

Precipitação e nebulosidade para a tarde de segunda-feira (12).

À tarde e à noite, as instabilidades ganham força e ampliam sua área de atuação, promovendo chuvas em todo o território paranaense e catarinense. Há alertas para grandes acumulados de chuva e, como o solo já estará encharcado, há risco de deslizamentos de terra em áreas serranas e perdas na produtividade agrícola do Paraná.

Na terça-feira (13), durante a madrugada as chuvas se concentram em áreas do leste catarinense e localidades pontuais do Paraná, mas o tempo permanecerá fechado em grande parte da Região Sul. A partir da tarde, uma nova rodada de chuvas intensas e temporais volta a afetar o oeste catarinense e do paranaense.

Mapa de precipitação acumulada até o final da terça-feira (13). Os valores acumulados superam os 150 mm em áres do oeste da Região Sul.

Os acumulados de chuva até o final da terça-feira (13) superam a marca dos 100 mm entre o oeste gaúcho e o oeste paranaense. Em pontos isolados, os volumes podem superar os 150 mm, gerando grande preocupação para os moradores dessa faixa entre os três estados.