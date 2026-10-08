Temporais e chuvas intensas vão continuar ameaçando o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste; confira

Um ciclone extratropical e sua frente fria provocam uma sequência de tempestades severas no Sul do Brasil, com alerta vermelho do INMET e risco de granizo, ventos de até 100 km/h e acumulados de chuva que passam dos 200 mm. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são os estados mais ameaçados.

Neste momento, uma região de baixa pressão está se aprofundando e se tornando um ciclone com centro entre a Argentina e o Uruguai. O sistema está impulsionando uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul, que já está ocasionando tempestades intensas sobre o estado gaúcho.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu avisos para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, devido ao perigo de ocorrência de tempestades na região. As chuvas podem ultrapassar os 100 mm por dia, os ventos intensos chegam à velocidade de 100 km/h e há risco de queda de granizo.

Na sexta-feira (9), o alerta laranja do INMET evolui para alerta vermelho, englobando parte dos estados RS, SC e PR. Há risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, deslizamentos de terra, alagamentos e transbordamentos de rios. Além disso, podem ser registrados danos em edificações e transtornos no transporte rodoviário.

Imagem de satélite (infravermelho) mostra a frente fria atuando sobre a região Sul já durante a manhã desta quinta-feira, ocasionando tempestades e chuvas intensas no Rio Grande do Sul.

Pancadas de chuva localizadas também podem se formar sobre o Mato Grosso do Sul e São Paulo ao longo desta sexta-feira (9), mas com menor risco de transtornos. Durante o final de semana, no sábado (10) e no domingo (11), temporais se formam com maior abrangência sobre o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil, atingindo Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais (especialmente o sul do estado).

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Ainda assim, o grande destaque continua sendo para chuvas intensas, volumosas e constantes sobre a região Sul, que continuarão ao longo da semana que vem. Até o final da terça-feira (13), previsões indicam que os acumulados totais de chuva ultrapassarão os 200 mm entre estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final da terça-feira mostra que diversos municípios de estados como RS, SC, PR e MS registrarão acumulados altos, que passam de 200 mm.

Enquanto isso, também é possível observar que chuvas pontuais ocorrem no Sudeste e no restante do Centro-Oeste com acumulados que giram em torno dos 50 mm totais. Essas tempestades ocorrem especialmente durante a tarde e a noite, e seus acumulados são bem menores do que os esperados para a região Sul, trazendo menor risco de transtornos à população.

Enquanto isso, previsões específicas de tempo severo mostram que há grande risco para a região Sul ao longo dos próximos dias. Como mencionado anteriormente, há chances significativas de ocorrência de granizo, e não se descarta a possibilidade de formação de eventos meteorológicos mais extremos, como supercélulas, microexplosões e até mesmo tornados em municípios localizados.

Esse comportamento está alinhado com as tendências climáticas impulsionadas pelo El Niño, que já está atingindo intensidades muito altas no Oceano Pacífico Equatorial. Um dos efeitos mais bem estudados do fenômeno ao longo das últimas décadas é justamente a intensificação de tempestades e chuvas sobre a região Sul do Brasil.