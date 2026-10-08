O desaparecimento de insetos pode desencadear uma crise na vida selvagem

A vida selvagem em todo o planeta depende dos insetos de maneiras muito mais variadas do que a maioria de nós imagina. O declínio contínuo das populações de insetos pode ter consequências graves para animais e ecossistemas, segundo uma nova e importante análise global.

Os sapos-flecha produzem suas toxinas graças aos insetos que ingerem.

Catherine Early Meteored Reino Unido 08/10/2026 18:03 4 min

Um novo estudo revela que os insetos sustentam a vida selvagem não apenas como alimento, mas também como construtores, faxineiros, médicos e até mesmo guarda-costas químicos.

A pesquisa constatou que quase três quartos das espécies de vida selvagem terrestres e de água doce se alimentam de invertebrados — principalmente insetos — e que mais de dois quintos dependem deles exclusivamente.

De ursos-pardos e chimpanzés a lagartixas e rãs-venenosas, dezenas de milhares de espécies dependem dos insetos para sobreviver.

A perda de insetos ameaça alterar ecossistemas, prejudicar a polinização e a dispersão de sementes, enfraquecer a limpeza do ambiente e modificar as inúmeras interações que permitem o funcionamento dos ecossistemas.

Mas o alimento é apenas o começo. Muitos animais dependem de frutas, sementes e outros alimentos que só existem porque insetos polinizam plantas ou dispersam sementes.

Insetos mantêm o funcionamento dos ecossistemas

Alguns animais selvagens desenvolveram até mesmo formas extraordinárias de capturar insetos, como anfíbios e camaleões com línguas projetáveis, ou aves que aprenderam a remover os ferrões das abelhas antes de comê-las.

Cupinzeiros e formigueiros servem como abrigo pronto para muitas espécies. Os animais utilizam essas estruturas para se proteger de predadores, reproduzir-se ou depositar ovos. Essas habitações construídas por insetos podem ser refúgios essenciais em ambientes hostis.

Alguns animais, como os sapos-flecha, produzem toxinas que os tornam menos atraentes para predadores, obtendo-as a partir das formigas e besouros que consomem.

Os insetos também ajudam a reduzir o risco de doenças ao decompor ou desidratar fezes, o que elimina parasitas.

Besouros protegem aves e mamíferos de insetos que picam e das doenças que eles transmitem, alimentando-se das larvas de moscas-varejeiras e de outras pragas.

Algumas espécies chegam a utilizar insetos diretamente como medicamento: chimpanzés aplicam insetos em feridas abertas, enquanto aves, répteis, anfíbios, roedores e primatas usam formigas para a higiene corporal.

Besouros-roladores reciclam dejetos animais e devolvem os nutrientes ao solo.

Existem também relações notáveis de "convivência". Mariposas vivem em ninhos de corujas e martins-pescadores, onde fazem a limpeza de pelos, penas e fezes.

Outras vivem sobre o dorso de bichos-preguiça, depositando nitrogênio que favorece o crescimento de algas — uma fonte de alimento fundamental para os próprios bichos-preguiça.

Proteger insetos é proteger a biodiversidade

No entanto, cientistas alertam que o declínio generalizado das populações de insetos pode perturbar todas essas interações.

O Dr. Rob Cooke, ecólogo sênior do Centro de Ecologia e Hidrologia do Reino Unido (UKCEH), afirmou que as formas notáveis como os insetos sustentam outros animais são "frequentemente ignoradas". "É provável que o declínio generalizado dos insetos em escala global tenha efeitos de grande alcance sobre a vida selvagem", disse.

"Além de reduzir uma fonte essencial de alimento, a perda de insetos traz o risco de alterar ecossistemas, prejudicar a polinização e a dispersão de sementes, enfraquecer processos de limpeza natural e modificar as inúmeras interações que permitem o funcionamento dos ecossistemas", afirmou ele.

A pesquisa foi liderada pelo UKCEH e pela Universidade de Binghamton, dos EUA, e analisou cerca de 300 artigos científicos publicados nos últimos 75 anos.