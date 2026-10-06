O novo "El Dorado" está no espaço: os asteroides troianos e a corrida pelos recursos

Os asteroides troianos estão a revelar-se novas fronteiras na mineração espacial: ricos em água e materiais preciosos, combinam estabilidade orbital com valor estratégico, abrindo possibilidades reais para uma futura economia extraterrestre sustentável.

Os asteroides troianos são considerados fontes potenciais de água e minerais preciosos.

A procura cada vez maior por matérias-primas está a direcionar a atenção para a possibilidade de explorar os recursos existentes no espaço. As agências espaciais e, sobretudo, as empresas privadas estão a avaliar seriamente a extração de materiais de asteroides.

Isto já não é ficção científica, mas sim uma possibilidade real. Entre os locais candidatos à extração, os mais promissores são os asteroides troianos, atualmente considerados o potencial "Novo El Dorado" do espaço.

Asteroides troianos: minas primitivas suspensas no espaço

Os asteroides troianos são corpos celestes que seguem ou precedem um planeta ao longo da sua órbita, num ângulo de aproximadamente 60 graus. Ocupam posições de equilíbrio gravitacional conhecidas como pontos de Lagrange. Os mais numerosos são os que acompanham Júpiter, embora também existam asteroides troianos associados a Marte e à Terra.

Os asteroides troianos recebem este nome porque, por tradição, são batizados em homenagem a heróis da Guerra de Tróia. O primeiro descoberto na órbita de Júpiter, em 1906, foi batizado de Aquiles.

Estes corpos são verdadeiros fósseis do Sistema Solar: rochas que se formaram durante a sua infância e que permaneceram praticamente inalteradas desde então. Como resultado, sofreram alterações mínimas e preservam materiais extremamente antigos, tornando-os inestimáveis não só para a ciência, mas também para a indústria de recursos espaciais.

O diagrama mostra a posição dos troianos em relação a Júpiter, bem como a trajetória da Lucy, que irá explorar sistematicamente alguns desses asteroides. Crédito: Southwest Research Institute.

Estudos espectroscópicos indicam que os troianos têm um albedo muito baixo, o que significa que são corpos escuros e ricos em carbono. No entanto, para além do seu conteúdo em recursos minerais, os troianos são também altamente acessíveis graças às suas órbitas particularmente estáveis.

Em particular, os troianos de Marte podem ser alcançados através de missões espaciais que exigem custos energéticos relativamente baixos em comparação com outros destinos de asteroides.

Água e metais: recursos mais valiosos do que o ouro

Se tivéssemos de classificar os recursos mais importantes encontrados no interior dos asteroides troianos, a água ocuparia, sem dúvida, o primeiro lugar. Não só é essencial para a manutenção da vida, como também pode ser transformada em combustível para foguetões através da separação do hidrogénio e do oxigénio. Trata-se, portanto, de um recurso estratégico, não tanto para utilização na Terra, mas sim para apoiar qualquer futura infraestrutura espacial.

Por exemplo, é possível que os troianos associados a Júpiter se tenham formado para além da chamada "linha de neve"; consequentemente, poderiam conter quantidades significativas de gelo, talvez escondidas sob as suas superfícies.

O candidato mais promissor em termos de abundância de gelo é o sistema binário Patroclus-Menoetius: um par de asteroides que orbitam um ao outro com densidades muito baixas, o que reforça a hipótese de uma composição rica em gelo.

No entanto, não é apenas a água que atrai a atenção e o interesse comercial; os metais preciosos também o fazem. Vários estudos indicam que os asteroides, em geral, contêm metais do grupo da platina: elementos cuja raridade na Terra os torna altamente valiosos e essenciais para a indústria tecnológica.

A mineração de asteroides requer tecnologias diferentes e a possibilidade de utilizar os recursos extraídos no local.

No entanto, para sermos precisos, não existem amostras de meteoritos que possam ser claramente associadas a estes corpos — meteoritos que tenham caído na Terra e que sejam originários da população troiana — que permitam aos cientistas estudar a sua composição química. A sua abundância de metais preciosos continua a ser, por enquanto, apenas uma inferência; a única certeza, e, por conseguinte, a verdadeira "riqueza" dos troianos, continua a ser a água.

Os desafios da mineração espacial

Os desafios tecnológicos, económicos e logísticos envolvidos no estabelecimento de operações de mineração in situ realistas são verdadeiramente formidáveis.

Do ponto de vista científico, o conhecimento direto continua a ser limitado. No entanto, já existe uma missão espacial — a missão Lucy da NASA, lançada em 2021 — cujo objetivo é a exploração sistemática e de perto de vários troianos, estudando a sua composição, estrutura e propriedades superficiais. Os dados esperados nos próximos anos serão cruciais para determinar até que ponto estes corpos celestes são realmente exploráveis.

Em condições de microgravidade, radicalmente diferentes das que se encontram habitualmente na superfície da Terra, a tecnologia de mineração requer soluções completamente diferentes: a utilização de maquinaria autónoma e sistemas de ancoragem, bem como processos de refinação adaptados a ambientes extremos.

Os custos associados ao transporte de minerais de volta à Terra também seriam consideráveis. A solução mais realista aponta para a utilização in situ; ou seja, utilizar os recursos diretamente no espaço para reabastecer estações orbitais, missões com destino a Marte ou futuras infraestruturas.

O novo El Dorado espacial não é, nem nunca será, feito de barras de ouro para serem trazidas de volta para casa. Trata-se, antes, de uma rede de recursos no espaço, onde a água, o gelo e os materiais primordiais constituem a base de uma economia extraterrestre.