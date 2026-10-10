Começou em 1927 e continua em curso: a experiência em que uma única gota pode demorar dez anos a cair
Um cientista cuidou dele durante 52 anos e morreu sem ver cair uma única gota. O que demonstra esta experiência para que, quase um século depois, ainda haja pessoas à espera em frente ao funil?
Pode concluir uma licenciatura, mudar de emprego e mudar-se várias vezes enquanto uma gota continua a formar-se nesta experiência. No Trinity College Dublin, na Irlanda, uma substância negra desce há décadas por um funil a um ritmo desesperante lento. Estamos a falar, aproximadamente, de uma gota formada a cada dez anos.
A este ritmo, "a gota que faz transbordar o copo" seria o desfecho de uma saga de várias gerações. E é assim que funciona a experiência da gota de alcatrão, uma demonstração realizada em várias instituições para mostrar algo que parece desafiar toda a lógica ou intuição. Pode fluir uma substância que parece sólida?
Um material que engana os nossos sentidos
O pez é uma substância escura que pode ser obtida a partir de diferentes matérias-primas, como os derivados do petróleo ou as resinas vegetais. Pode parecer tão sólido que se parte ao ser atingido por um martelo. No entanto, sob a ação constante da gravidade, flui lentamente — ênfase em "lentamente" — e acaba por formar gotas.
A chave está na sua viscosidade, ou seja, na sua resistência ao fluxo. Vamos usar o mel como comparação do dia a dia. Quando deitamos mel, este flui mais lentamente do que a água. É mais viscoso. Bem, o alcatrão leva essa qualidade ao extremo. Em 2013, os pesquisadores calcularam que a sua viscosidade é aproximadamente dois milhões de vezes superior à do mel.
Mesma ideia, funis diferentes
O procedimento para realizar a experiência de gotejamento de alcatrão pode variar. Algumas montagens começam por aquecer o piche e vertê-lo para um funil selado. Após o arrefecimento e a sedimentação, a saída é aberta. Outras utilizam fragmentos que se aglomeram e fluem gradualmente. Mas todos eles permitem observar como um material aparentemente rígido se deforma e "flui" ao longo do tempo.
Em Queensland, na Austrália, Thomas Parnell preparou a sua versão em 1927, utilizando um funil. Abriu o funil em 1930. A primeira gota demorou oito anos a cair. A contagem oficial até hoje mantém-se nas nove gotas. A última caiu em abril de 2014. Ainda estamos à espera da décima.
Entretanto, a Universidade de Aberystwyth, no País de Gales, mantém uma instalação iniciada em 1914. Mas ainda não se formou nenhuma gota. Claro que o facto de não ter caído nenhuma gota não significa que a experiência tenha terminado. Aqui, a espera faz parte do processo; e a paciência, muita paciência.
Esperar décadas e perder o momento
A experiência australiana detém o recorde mundial do Guinness para a experiência de laboratório de maior duração. O seu segundo responsável, John Mainstone, cuidou dele durante 52 anos. Sob a sua responsabilidade, caíram cinco gotas, mas nunca testemunhou o momento em que uma delas se desprendeu.
Entretanto, a experiência irlandesa alcançou outro marco. A 11 de julho de 2013, uma câmara registou, pela primeira vez, o desprendimento de uma gota neste tipo de demonstração. Mas nem esse sucesso garantiu a captura da próxima. A Trinity informou que outra gota caiu sem ser observada em 2024.
Mas o objetivo destas experiências vai além de simplesmente esperar por uma gota. A ideia é demonstrar que o alcatrão pode fluir mesmo quando parece sólido e estimar a sua resistência ao fluxo. A experiência também ilustra por que razão o tempo de observação é importante. Observar apenas durante alguns minutos pode levar a uma conclusão diferente de observar durante anos.
A verdade é que estas experiências continuam a ensinar uma lição simples. O que vemos diariamente abrange apenas um breve instante do que acontece na natureza. Por vezes, perceber ou descobrir um movimento exige anos de observação. E aqui, a tarefa, e a paciência, são partilhadas por várias gerações.
Referências da notícia
School of Mathematics and Physics of The University of Queensland. (2026). Pitch Drop experiment.
Trinity Collage Dublin. (2013). Trinity Scientists Capture Pitch Drop on Camera for First Time.
Trinity Collage Dublin. (2024). 80-year experiment put in the hands of Ireland’s young scientists.