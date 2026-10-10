Começou em 1927 e continua em curso: a experiência em que uma única gota pode demorar dez anos a cair

Um cientista cuidou dele durante 52 anos e morreu sem ver cair uma única gota. O que demonstra esta experiência para que, quase um século depois, ainda haja pessoas à espera em frente ao funil?

O alcatrão parece sólido, mas pode fluir como um líquido... se tiver paciência suficiente para o observar.

Pode concluir uma licenciatura, mudar de emprego e mudar-se várias vezes enquanto uma gota continua a formar-se nesta experiência. No Trinity College Dublin, na Irlanda, uma substância negra desce há décadas por um funil a um ritmo desesperante lento. Estamos a falar, aproximadamente, de uma gota formada a cada dez anos.

A experiência da gota de alcatrão de Queensland, na Austrália, iniciada em 1927, está em curso há quase um século e detém o recorde do Guinness de duração em laboratório.

A este ritmo, "a gota que faz transbordar o copo" seria o desfecho de uma saga de várias gerações. E é assim que funciona a experiência da gota de alcatrão, uma demonstração realizada em várias instituições para mostrar algo que parece desafiar toda a lógica ou intuição. Pode fluir uma substância que parece sólida?

Um material que engana os nossos sentidos

O pez é uma substância escura que pode ser obtida a partir de diferentes matérias-primas, como os derivados do petróleo ou as resinas vegetais. Pode parecer tão sólido que se parte ao ser atingido por um martelo. No entanto, sob a ação constante da gravidade, flui lentamente — ênfase em "lentamente" — e acaba por formar gotas.

Montagens da experiência da gota de alcatrão em Queensland (à esquerda) e no Trinity College Dublin (à direita). Créditos: Universidade de Queensland e Patrick Keegan / Wikimedia Commons, licença CC BY 4.0.

A chave está na sua viscosidade, ou seja, na sua resistência ao fluxo. Vamos usar o mel como comparação do dia a dia. Quando deitamos mel, este flui mais lentamente do que a água. É mais viscoso. Bem, o alcatrão leva essa qualidade ao extremo. Em 2013, os pesquisadores calcularam que a sua viscosidade é aproximadamente dois milhões de vezes superior à do mel.

Mesma ideia, funis diferentes

O procedimento para realizar a experiência de gotejamento de alcatrão pode variar. Algumas montagens começam por aquecer o piche e vertê-lo para um funil selado. Após o arrefecimento e a sedimentação, a saída é aberta. Outras utilizam fragmentos que se aglomeram e fluem gradualmente. Mas todos eles permitem observar como um material aparentemente rígido se deforma e "flui" ao longo do tempo.

A experiência do Trinity College Dublin começou em 1944 e ainda está em curso. Uma queda foi filmada pela primeira vez em 2013; outra queda ocorreu em 2024 sem testemunhas.

Em Queensland, na Austrália, Thomas Parnell preparou a sua versão em 1927, utilizando um funil. Abriu o funil em 1930. A primeira gota demorou oito anos a cair. A contagem oficial até hoje mantém-se nas nove gotas. A última caiu em abril de 2014. Ainda estamos à espera da décima.

Entretanto, a Universidade de Aberystwyth, no País de Gales, mantém uma instalação iniciada em 1914. Mas ainda não se formou nenhuma gota. Claro que o facto de não ter caído nenhuma gota não significa que a experiência tenha terminado. Aqui, a espera faz parte do processo; e a paciência, muita paciência.

Esperar décadas e perder o momento

A experiência australiana detém o recorde mundial do Guinness para a experiência de laboratório de maior duração. O seu segundo responsável, John Mainstone, cuidou dele durante 52 anos. Sob a sua responsabilidade, caíram cinco gotas, mas nunca testemunhou o momento em que uma delas se desprendeu.

Mainstone, juntamente com Parnell, recebeu o Prémio Ig Nobel de Física, um prémio para investigação que faz rir e depois pensar. Imagem retirada do site da Universidade de Queensland.

Entretanto, a experiência irlandesa alcançou outro marco. A 11 de julho de 2013, uma câmara registou, pela primeira vez, o desprendimento de uma gota neste tipo de demonstração. Mas nem esse sucesso garantiu a captura da próxima. A Trinity informou que outra gota caiu sem ser observada em 2024.

Mas o objetivo destas experiências vai além de simplesmente esperar por uma gota. A ideia é demonstrar que o alcatrão pode fluir mesmo quando parece sólido e estimar a sua resistência ao fluxo. A experiência também ilustra por que razão o tempo de observação é importante. Observar apenas durante alguns minutos pode levar a uma conclusão diferente de observar durante anos.

A verdade é que estas experiências continuam a ensinar uma lição simples. O que vemos diariamente abrange apenas um breve instante do que acontece na natureza. Por vezes, perceber ou descobrir um movimento exige anos de observação. E aqui, a tarefa, e a paciência, são partilhadas por várias gerações.