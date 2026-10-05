Pinguins de Humboldt em perigo: super El Niño ameaça uma colônia no Peru que já perdeu 80% dos seus indivíduos
A única espécie de pinguins que habita as costas mais áridas do planeta enfrenta a extinção devido ao aquecimento do oceano e a outros fatores ambientais que já reduziram drasticamente uma das suas principais colônias.
Garanto-te que, quando pensas em pinguins, o cenário que te vem à cabeça é um manto branco e gelado, num glaciar recôndito do planeta. Mas, quão louco seria transferir os nossos protagonistas para um deserto onde quase não chove, no meio de rochas, areia e falésias? Não faria sentido, certo?
Embora pareça uma cena completamente louca e impossível, é uma realidade que ocorre nas costas do Peru e do Chile. É aí que vive o pinguim de Humboldt (Spheniscus humboldti), uma espécie adaptada a um dos ambientes costeiros mais extremos da América do Sul. E o que faz um pinguim no deserto?
Mas não são apenas eles que são singulares por estarem ali; o seu habitat é também uma ligação ideal entre o deserto e o oceano, na qual, literalmente, qualquer desequilíbrio poderia simplesmente tornar o seu ambiente extremo e comprometer a adaptação da espécie; o que a torna tão vulnerável.
Redução drástica do seu número
Uma das colônias que, durante décadas, foi considerada fundamental para a espécie em Punta San Juan, no Peru, enfrenta uma redução drástica do seu número, com uma tendência que preocupa ainda mais do que a própria perda: a escassa probabilidade de recuperação total e de perpetuação da espécie no futuro.
Um impacto que vai além das manchetes: o El Niño põe à prova o futuro da espécie
Em 2012, foram contabilizados cerca de 3.000 pinguins de Humboldt na reserva situada no sul do Peru e 13 anos depois, em 2025, restavam menos de 500, de acordo com o relatório recente publicado na revista científica Science News.
Por que é que se perderam tantos exemplares em pouco mais de uma década? Bem, o declínio foi consequência de vários episódios, nos últimos anos, de gripe aviária, condições oceânicas associadas ao El Niño e pressão sobre a espécie devido às atividades pesqueiras nas proximidades.
Na publicação de 28 de setembro de 2026, indica-se que a reserva peruana de cerca de 54 hectares albergou, durante décadas, a maior colónia de pinguins do país, onde os animais encontravam alimento e criavam a próxima geração da espécie. E é precisamente aí que reside um dos maiores problemas: o acesso à comida.
Mas o que tem a ver a sua alimentação com o aumento das temperaturas e o El Niño? Pois bem, quando a água aquece, a anchoveta (uma espécie de peixe, semelhante à anchova, que constitui o principal alimento de que o pinguim necessita) não chega; acrescentando mais um problema aos que a espécie já enfrenta para sobreviver.
E é que a corrente de Humboldt funciona literalmente como uma despensa gigante, transportando água fria para as costas do Peru e do Chile, o que empurra nutrientes para a superfície, um fenômeno conhecido como afloramento ou upwelling, favorecendo o crescimento do fitoplâncton e, a partir daí, sustentando a extensa rede alimentar da região.
Por que razão um oceano mais quente deixa o pinguim de Humboldt sem jantar?
A resposta é simples: o El Niño, sendo uma fase quente do Pacífico equatorial que tem um efeito direto neste equilíbrio, muda tudo, alterando a estrutura do oceano; uma vez que as suas águas, que são muito mais quentes do que o normal durante este episódio, empurram para mais fundo e para mais longe da costa a massa de água necessária para a alimentação da espécie.
Embora os pinguins de Humboldt tenham convivido com episódios de El Niño ao longo dos anos e a espécie disponha de mecanismos comportamentais e de adaptação que lhe permitem sobreviver a estas alterações, as temperaturas atuais durante esta fase estão muito mais elevadas.
Vários estudos documentaram que, durante episódios intensos do El Niño, algumas espécies podem reduzir ou mesmo suspender temporariamente a reprodução, deslocar-se para outras zonas e sofrer reduções significativas nas suas populações.
O El Niño não vai causar a extinção das espécies, mas põe em evidência os graves desafios do aquecimento global. Um fenómeno natural alterado que obriga os ecossistemas a enfrentar impactos muito mais extremos e inéditos.
Referência da notícia
Science News. (2026). Peru’s penguins are on the brink. A super El Niño could make it worse..