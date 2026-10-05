Pinguins de Humboldt em perigo: super El Niño ameaça uma colônia no Peru que já perdeu 80% dos seus indivíduos

A única espécie de pinguins que habita as costas mais áridas do planeta enfrenta a extinção devido ao aquecimento do oceano e a outros fatores ambientais que já reduziram drasticamente uma das suas principais colônias.

O pinguim de Humboldt deve o seu nome à corrente fria que percorre as costas do Chile e do Peru, que, por sua vez, foi batizada em homenagem ao naturalista alemão Alexander von Humboldt.

Garanto-te que, quando pensas em pinguins, o cenário que te vem à cabeça é um manto branco e gelado, num glaciar recôndito do planeta. Mas, quão louco seria transferir os nossos protagonistas para um deserto onde quase não chove, no meio de rochas, areia e falésias? Não faria sentido, certo?

Embora pareça uma cena completamente louca e impossível, é uma realidade que ocorre nas costas do Peru e do Chile. É aí que vive o pinguim de Humboldt (Spheniscus humboldti), uma espécie adaptada a um dos ambientes costeiros mais extremos da América do Sul. E o que faz um pinguim no deserto?

Ao contrário de outras espécies de pinguins que habitam paisagens nevadas, esta espécie vive nas costas áridas influenciadas pela corrente de Humboldt, um sistema oceânico extraordinariamente ativo que transporta águas frias e ricas em nutrientes para norte.

Mas não são apenas eles que são singulares por estarem ali; o seu habitat é também uma ligação ideal entre o deserto e o oceano, na qual, literalmente, qualquer desequilíbrio poderia simplesmente tornar o seu ambiente extremo e comprometer a adaptação da espécie; o que a torna tão vulnerável.

Redução drástica do seu número

Uma das colônias que, durante décadas, foi considerada fundamental para a espécie em Punta San Juan, no Peru, enfrenta uma redução drástica do seu número, com uma tendência que preocupa ainda mais do que a própria perda: a escassa probabilidade de recuperação total e de perpetuação da espécie no futuro.

Um impacto que vai além das manchetes: o El Niño põe à prova o futuro da espécie



Em 2012, foram contabilizados cerca de 3.000 pinguins de Humboldt na reserva situada no sul do Peru e 13 anos depois, em 2025, restavam menos de 500, de acordo com o relatório recente publicado na revista científica Science News.

A alteração do seu habitat, a poluição e o aumento da temperatura do oceano mantêm-na em risco crítico.

Por que é que se perderam tantos exemplares em pouco mais de uma década? Bem, o declínio foi consequência de vários episódios, nos últimos anos, de gripe aviária, condições oceânicas associadas ao El Niño e pressão sobre a espécie devido às atividades pesqueiras nas proximidades.

Na publicação de 28 de setembro de 2026, indica-se que a reserva peruana de cerca de 54 hectares albergou, durante décadas, a maior colónia de pinguins do país, onde os animais encontravam alimento e criavam a próxima geração da espécie. E é precisamente aí que reside um dos maiores problemas: o acesso à comida.

Mas o que tem a ver a sua alimentação com o aumento das temperaturas e o El Niño? Pois bem, quando a água aquece, a anchoveta (uma espécie de peixe, semelhante à anchova, que constitui o principal alimento de que o pinguim necessita) não chega; acrescentando mais um problema aos que a espécie já enfrenta para sobreviver.

Ao contrário dos pinguins polares, que incubam os seus ovos sobre o gelo ou rochas expostas, os pinguins do deserto escavam os seus ninhos diretamente nas densas camadas de guano acumuladas, que funcionam como isolantes para os seus ovos contra as temperaturas extremas. Para chegar ao mar, têm de atravessar a pé mais de dois quilómetros de deserto.

E é que a corrente de Humboldt funciona literalmente como uma despensa gigante, transportando água fria para as costas do Peru e do Chile, o que empurra nutrientes para a superfície, um fenômeno conhecido como afloramento ou upwelling, favorecendo o crescimento do fitoplâncton e, a partir daí, sustentando a extensa rede alimentar da região.

Por que razão um oceano mais quente deixa o pinguim de Humboldt sem jantar?

A resposta é simples: o El Niño, sendo uma fase quente do Pacífico equatorial que tem um efeito direto neste equilíbrio, muda tudo, alterando a estrutura do oceano; uma vez que as suas águas, que são muito mais quentes do que o normal durante este episódio, empurram para mais fundo e para mais longe da costa a massa de água necessária para a alimentação da espécie.

O pinguim de Humboldt encontra-se atualmente em risco de extinção devido à perda da maior parte da sua população na última década.

Embora os pinguins de Humboldt tenham convivido com episódios de El Niño ao longo dos anos e a espécie disponha de mecanismos comportamentais e de adaptação que lhe permitem sobreviver a estas alterações, as temperaturas atuais durante esta fase estão muito mais elevadas.

Neste outubro de 2026, enfrentamos um fenómeno extremo do El Niño. Os desequilíbrios climáticos e o aumento acelerado da temperatura do mar ameaçam a estabilidade da nossa espécie num futuro muito próximo.

Vários estudos documentaram que, durante episódios intensos do El Niño, algumas espécies podem reduzir ou mesmo suspender temporariamente a reprodução, deslocar-se para outras zonas e sofrer reduções significativas nas suas populações.

O El Niño não vai causar a extinção das espécies, mas põe em evidência os graves desafios do aquecimento global. Um fenómeno natural alterado que obriga os ecossistemas a enfrentar impactos muito mais extremos e inéditos.