Uma startup norte-americana quer aproveitar a luz do sol em plena noite
Uma startup norte-americana tem como projeto refletir a luz solar através de enormes espelhos colocados em órbita, com o objetivo de desfrutar da luz solar mesmo a meio da noite. Isto levanta questões sobre a viabilidade, a legalidade e a ética.
Luz solar em plena noite. Parece absurdo, mas uma empresa californiana mostra-se decidida a iluminar a Terra com luz solar, mesmo na escuridão da noite.
Esta startup, Reflect Orbital, procura aproveitar a luz solar para iluminar o nosso planeta durante a noite. Para tal, a empresa norte-americana já reservou dois foguetões indianos, cujo lançamento se encontra atualmente em fase de testes.
Mas em que consiste exatamente a operação que a Reflect Orbital planeia?
A empresa planeia utilizar grandes espelhos em órbita para refletir a luz de volta para a Terra, apontando para locais específicos. Um porta-voz da startup afirmou que esta luz será escolhida, não imposta.
É legal vender energia solar?
A Reflect Orbital pretende comercializar esta luz. A startup explica que esta iluminação ultra potente permitiria que as centrais solares continuassem a operar, mesmo na calada da noite, e, noutra escala, a luz poderia ser útil em operações de resgate ou de busca e salvamento. Uma espécie de remake de O Show de Truman, só que desta vez, não é ficção. Mas depois surge uma questão: tudo isto é legal?
Nos Estados Unidos, a Comissão Federal de Comunicações (FCC) é responsável pelas telecomunicações. Embora tenha concedido à Reflect Orbital permissão para utilizar o Eärendil-1, um demonstrador, esta permissão aplica-se atualmente apenas às radiocomunicações. Neste momento, nem os Estados Unidos nem a Índia, país anfitrião do lançamento e que também necessitará de obter autorizações, oferecem um quadro regulamentar.
Outro problema surge: o feixe de luz direcionado. Será particularmente difícil para os especialistas direcionar a luz com precisão para o cliente que pretende essa iluminação. As extremidades do feixe ficam desfocadas devido à atmosfera terrestre, ao contrário do que afirma o porta-voz da startup.
Infelizmente, não é assim tão simples. Em agosto passado, foi publicado um estudo que explica como a luz solar é refletida na Terra. E a conclusão é muito clara: elementos como os aerossóis e as moléculas dispersam essa luz.
E assim que toca no solo, volta a espalhar-se. Pode querer atingir uma área específica, mas as áreas circundantes serão inevitavelmente também afetadas.
Referência da notícia
The Conversation. (2026). Une start‑up américaine veut vendre la lumière du Soleil la nuit : est-ce légal ?.