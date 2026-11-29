Uma startup norte-americana tem como projeto refletir a luz solar através de enormes espelhos colocados em órbita, com o objetivo de desfrutar da luz solar mesmo a meio da noite. Isto levanta questões sobre a viabilidade, a legalidade e a ética.

Assim, o sol poderia iluminar a penumbra da noite.

Luz solar em plena noite. Parece absurdo, mas uma empresa californiana mostra-se decidida a iluminar a Terra com luz solar, mesmo na escuridão da noite.

Esta startup, Reflect Orbital, procura aproveitar a luz solar para iluminar o nosso planeta durante a noite. Para tal, a empresa norte-americana já reservou dois foguetões indianos, cujo lançamento se encontra atualmente em fase de testes.

Mas em que consiste exatamente a operação que a Reflect Orbital planeia?

A empresa planeia utilizar grandes espelhos em órbita para refletir a luz de volta para a Terra, apontando para locais específicos. Um porta-voz da startup afirmou que esta luz será escolhida, não imposta.

A maioria das pessoas e a maioria dos lugares nunca verão esta luz. Para receber o serviço, os clientes terão de obter as autorizações, a aprovação das autoridades locais e cumprir os procedimentos de verificação de identidade.



É legal vender energia solar?

A Reflect Orbital pretende comercializar esta luz. A startup explica que esta iluminação ultra potente permitiria que as centrais solares continuassem a operar, mesmo na calada da noite, e, noutra escala, a luz poderia ser útil em operações de resgate ou de busca e salvamento. Uma espécie de remake de O Show de Truman, só que desta vez, não é ficção. Mas depois surge uma questão: tudo isto é legal?

Nos Estados Unidos, a Comissão Federal de Comunicações (FCC) é responsável pelas telecomunicações. Embora tenha concedido à Reflect Orbital permissão para utilizar o Eärendil-1, um demonstrador, esta permissão aplica-se atualmente apenas às radiocomunicações. Neste momento, nem os Estados Unidos nem a Índia, país anfitrião do lançamento e que também necessitará de obter autorizações, oferecem um quadro regulamentar.

É impossível definir uma área precisa, uma vez que a luz é difusa.

Outro problema surge: o feixe de luz direcionado. Será particularmente difícil para os especialistas direcionar a luz com precisão para o cliente que pretende essa iluminação. As extremidades do feixe ficam desfocadas devido à atmosfera terrestre, ao contrário do que afirma o porta-voz da startup.

Cada serviço exigirá licenças a vários níveis e, se as pessoas não quiserem a luz, não a terão.

Infelizmente, não é assim tão simples. Em agosto passado, foi publicado um estudo que explica como a luz solar é refletida na Terra. E a conclusão é muito clara: elementos como os aerossóis e as moléculas dispersam essa luz.

Uma luz que pode ser ainda mais intensa do que a da Lua.

E assim que toca no solo, volta a espalhar-se. Pode querer atingir uma área específica, mas as áreas circundantes serão inevitavelmente também afetadas.