O telescópio espacial Euclid descobriu o quasar mais distante já identificado, observado apenas 630 milhões de anos após o Big Bang. Denominado J1504+6252, o objeto abriga um buraco negro supermassivo com aproximadamente 360 milhões de massas solares e supera o recorde anterior em 40 milhões de anos de história cósmica.

O telescópio espacial Euclid identificou o quasar J1504+6252, observado quando o Universo tinha apenas 630 milhões de anos. Crédito: ESA

O telescópio espacial Euclid estabeleceu um novo recorde astronômico ao identificar o quasar mais distante conhecido, denominado J1504+6252 e apelidado de Dún Aonghasa. O objeto foi observado em uma época em que o Universo tinha apenas 630 milhões de anos. A descoberta supera o recorde anterior do próprio Euclid em 40 milhões de anos.

Os quasares são núcleos galácticos ativos alimentados pela acreção de matéria em buracos negros supermassivos. As observações permitiram estimar que o buraco negro central de J1504+6252 possui aproximadamente 360 milhões de massas solares.

A capacidade do Euclid de combinar observações no infravermelho com levantamentos de grandes áreas do céu permite localizar quasares em meio a milhões de fontes astronômicas. O estudo desses objetos fornece informações sobre os primeiros núcleos galácticos ativos.

J1504+6252: o quasar mais distante já descoberto

O quasar J1504+6252, apelidado de Dún Aonghasa, foi identificado pelo telescópio espacial Euclid e apresenta um redshift de 8,13. Esse valor indica que a luz observada foi emitida quando o Universo tinha aproximadamente 630 milhões de anos, durante a época da reionização cósmica.

O objeto supera o recorde anterior do próprio Euclid em cerca de 40 milhões de anos de história do Universo.

As observações espectroscópicas permitiram estimar que o buraco negro central possui aproximadamente 360 milhões de vezes a massa do Sol. Apesar de sua elevada massa, o objeto apresenta uma taxa de acreção relativamente baixa. Isso sugere que o buraco negro pode ter passado por períodos de crescimento antes da época em que foi observado.

O que são quasares

Os quasares estão entre os objetos mais luminosos do Universo e são alimentados pela acreção de matéria em buracos negros supermassivos. Durante esse processo, o gás forma um disco de acreção ao redor do buraco negro, onde o material é aquecido. A energia gravitacional liberada é convertida em radiação eletromagnética.

O quasar (em vermelho no centro da imagem) abriga um buraco negro supermassivo de aproximadamente 360 milhões de massas solares. Crédito: ESA

Em alguns casos, a luminosidade do quasar supera a emissão de sua galáxia hospedeira inteira. A luminosidade e as características espectrais dos quasares permitem estimar propriedades físicas dos buracos negros centrais, incluindo suas massas e taxas de acreção.

Como o Euclid identificou o quasar recordista

O telescópio espacial Euclid realiza observações em comprimentos de onda visíveis e no infravermelho próximo. Devido à expansão do Universo, a radiação ultravioleta emitida pelos quasares primordiais chega aos observatórios em comprimentos de onda infravermelhos.

A identificação de J1504+6252 foi complementada por observações de outros telescópios, incluindo o Hubble e o James Webb. A espectroscopia permite determinar o redshift com maior precisão e distinguir quasares de objetos mais próximos que apresentam características fotométricas semelhantes.

Formação de buracos negros supermassivos

Essa observação ajuda a atacar uma questão na Astronomia que é a existência de buracos negros massivos apenas milhões de anos após o Big Bang. Uma das hipóteses considera que esses objetos se originaram de buracos negros estelares. Entretanto, o crescimento desses objetos até massas elevadas exige condições extremamente raras.

A combinação de observações do Euclid e do James Webb permite investigar a formação e a evolução dos primeiros buracos negros supermassivos do Universo. Crédito: ESA

Entre as alternativas está o colapso direto de grandes nuvens de gás primordial, capaz de produzir buracos negros com massas entre milhares e centenas de milhares de massas solares. Outros modelos consideram episódios de acreção acima do limite físico e fusões entre buracos negros.