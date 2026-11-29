A famosa Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, enfrenta uma piora expressiva na qualidade da água em 2026. Entenda aqui os fatores que fizeram ela ficar bem menos própria para o banho.

A Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, enfrenta uma piora expressiva na qualidade da água do mar em 2026, em relação ao ano passado. Crédito: Divulgação.

Localizada em uma das áreas mais elegantes da cidade do Rio de Janeiro, a Praia de Ipanema fica entre os bairros do Leblon e Arpoador, com cerca de 2,6 km de extensão. É famosa pela areia clara, pelo calçadão com ciclovia, pela vista para o Morro Dois Irmãos e pelo pôr do sol.

E de acordo com o boletim mais recente de balneabilidade do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do fim de novembro de 2026, a praia apresentou uma piora expressiva na qualidade da água do mar neste ano em relação ao ano passado.

A praia aparece com classificação imprópria para banho na maioria dos locais avaliados, passando de 6% (no ano passado) para 62% de amostras impróprias nos pontos monitorados neste ano.

Números que mostram a dimensão da piora

Segundo os dados do boletim de balneabilidade de novembro, o percentual médio das amostras consideradas impróprias para banho nos três pontos de monitoramento de Ipanema saltou de 5,9% em 2025 para 62,3% em 2026, considerando as coletas até meados de novembro.

A situação atual na Praia de Ipanema é de que o banho de mar está desaconselhado (impróprio), conforme o boletim de balneabilidade do Inea divulgado em 28 de novembro.

Analisando individualmente, os três pontos monitorados que tiveram suas amostras impróprias foram os trechos da Rua Paul Redfern, onde o índice saltou de 8,1% para 67,4% neste ano, a Rua Garcia D'Ávila, onde saltou de 8,1% para 65,2% e da Rua Joana Angélica, onde aumentou de 1,6% para 54,3%.

Estes resultados foram os piores na região.

O que explica essa piora?

Segundo o boletim, três fatores ajudam a explicar a piora na qualidade da água do mar.

O primeiro são as chuvas intensas e frequentes que a região registrou nestes últimos meses. As precipitações carregam resíduos acumulados nas ruas, lixo e possíveis contaminantes para galerias pluviais, canais e cursos d'água que desembocam na orla.

Inclusive, o mês de outubro de 2026 foi o outubro mais chuvoso em 29 anos na cidade do Rio de Janeiro, desde o início das medições do Sistema Alerta Rio em 1997, com 213,1 milímetros acumulados até o penúltimo dia do mês - mais que o dobro da média normal.

O segundo fator apontado é o Canal do Jardim de Alah, uma ligação entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e o mar, que permite a troca de águas. Dependendo do volume de chuva, da vazão do canal e das correntes marítimas, a água que sai da lagoa pode contribuir para transportar contaminantes ao longo da orla de Ipanema.

E o terceiro fator são as galerias pluviais e possíveis ligações irregulares de esgoto. Neste caso, o escoamento urbano pode carregar contaminantes, inclusive provenientes de eventuais despejos irregulares de esgoto conectados à rede de drenagem.

Contudo, a qualidade da água do mar pode mudar de uma semana para outra, dependendo das chuvas e das condições de circulação do mar. O Inea recomenda evitar o banho nas primeiras 24 horas após chuvas fortes e manter distância da saída de galerias de águas pluviais e de canais de drenagem.