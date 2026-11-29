Expedição científica investiga espécies e a história da biodiversidade no topo da Amazônia
Equipe de 16 pesquisadores passou 19 dias na serra do Aracá, no Amazonas, para estudar ecossistemas de altitude pouco conhecidos. Coletas podem revelar espécies inéditas e pistas sobre a evolução da região.
No alto da serra do Aracá, no norte do Amazonas, uma equipe de cientistas passou 19 dias investigando formas de vida que ainda são pouco conhecidas pela ciência. A expedição reuniu 16 pesquisadores de diferentes áreas e percorreu dois pontos de altitude: um platô a 1.260 metros e uma elevação próxima, chamada Aracazinho, a 850 metros.
A missão foi a etapa final de um projeto financiado pela FAPESP, com apoio do Exército Brasileiro, para mapear a biodiversidade das terras altas da Amazônia. Antes do Aracá, o grupo havia pesquisado o pico da Neblina, em 2017, e a serra do Imeri, em 2022. O objetivo é entender como as espécies desses ambientes isolados se formaram e evoluíram.
As montanhas estudadas são conhecidas como tepuis: platôs elevados cujas condições ambientais diferem das encontradas na floresta de baixada. O acesso difícil e o isolamento geográfico contribuíram para que esses ambientes permanecessem pouco explorados, apesar de abrigarem espécies que podem não existir em nenhum outro lugar.
Uma operação em terreno remoto
A logística exigiu apoio de 17 militares em campo e o transporte de mais de cinco toneladas de equipamentos e suprimentos. Um helicóptero do Exército levou a equipe de uma base em Barcelos, no rio Negro, até os acampamentos. Os pesquisadores se revezaram entre as duas bases para realizar coletas e observações.
O trabalho combinou métodos diferentes para registrar a fauna e a flora. Armadilhas no solo ajudaram a capturar pequenos animais; redes foram usadas para aves, morcegos e outras espécies; gravadores registraram sons, inclusive frequências ultrassônicas; e câmeras acionadas por movimento monitoraram a presença de mamíferos.
As rotinas variavam conforme os hábitos dos animais. Enquanto os entomólogos aproveitavam o aquecimento do platô para coletar insetos durante o dia, os ornitólogos começavam antes do amanhecer. À noite, os especialistas em anfíbios e répteis percorriam a mata em busca de espécies ativas na escuridão.
Indícios de espécies ainda desconhecidas
O inventário preliminar reúne milhares de amostras. Entre os registros estão nove espécies de lagartos, cinco de cobras e 18 de anfíbios. Os pesquisadores estimam que cinco lagartos, uma cobra e cerca de dez anfíbios possam representar novidades para a ciência. A confirmação depende de análises posteriores.
A equipe também coletou aproximadamente 100 pequenos mamíferos, cerca de 200 aves e entre 7 mil e 11 mil insetos. Foram reunidos ainda 400 exemplares de plantas, que renderam cerca de 2 mil amostras para herbários, além de material de solo, água e sedimentos.
As amostras de sedimentos podem ajudar a reconstruir a vegetação de milhares de anos atrás. Ao estudar pólen e esporos preservados no solo, os cientistas esperam identificar mudanças na flora e obter pistas sobre as oscilações climáticas da Amazônia. O interesse é alcançar registros da última era glacial, há cerca de 20 mil a 30 mil anos.
“Ilhas celestes” e potencial biotecnológico
A pesquisa também busca explicar como as montanhas se tornaram refúgios de espécies. Uma hipótese é que áreas hoje separadas já fizeram parte de uma formação rochosa contínua. Ao longo de milhões de anos, a erosão abriu vales e isolou os platôs, criando ambientes que funcionam como “ilhas” acima da floresta.
Além de identificar espécies, os cientistas vão analisar DNA ambiental de amostras de água e solo. O método pode revelar vestígios genéticos de animais e microrganismos que não foram observados diretamente durante a expedição.
O estudo desses microrganismos pode ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade e apontar possibilidades de aplicação em áreas como saúde, alimentos e agricultura. Pesquisadores envolvidos no projeto já encontraram, em amostras da serra do Imeri, um fungo cujas enzimas conseguem degradar componentes do glúten.
O material coletado no Aracá será encaminhado a instituições científicas para análises que devem se estender pelos próximos anos. Para os pesquisadores, conhecer esses ambientes remotos é também uma etapa importante para sua conservação, especialmente diante das ameaças do desmatamento e das mudanças climáticas.
Referência da notícia
Revista Fapesp. (2026). Expedição científica revela a biodiversidade no topo da Amazônia.