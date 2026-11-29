Equipe de 16 pesquisadores passou 19 dias na serra do Aracá, no Amazonas, para estudar ecossistemas de altitude pouco conhecidos. Coletas podem revelar espécies inéditas e pistas sobre a evolução da região.

Vista geral do acampamento-base da expedição, no platô principal de uma montanha com 1.260 metros de altitude na serra do Aracá (AM). Crédito: André Dib

No alto da serra do Aracá, no norte do Amazonas, uma equipe de cientistas passou 19 dias investigando formas de vida que ainda são pouco conhecidas pela ciência. A expedição reuniu 16 pesquisadores de diferentes áreas e percorreu dois pontos de altitude: um platô a 1.260 metros e uma elevação próxima, chamada Aracazinho, a 850 metros.

A missão foi a etapa final de um projeto financiado pela FAPESP, com apoio do Exército Brasileiro, para mapear a biodiversidade das terras altas da Amazônia. Antes do Aracá, o grupo havia pesquisado o pico da Neblina, em 2017, e a serra do Imeri, em 2022. O objetivo é entender como as espécies desses ambientes isolados se formaram e evoluíram.

As montanhas estudadas são conhecidas como tepuis: platôs elevados cujas condições ambientais diferem das encontradas na floresta de baixada. O acesso difícil e o isolamento geográfico contribuíram para que esses ambientes permanecessem pouco explorados, apesar de abrigarem espécies que podem não existir em nenhum outro lugar.

Uma operação em terreno remoto

A logística exigiu apoio de 17 militares em campo e o transporte de mais de cinco toneladas de equipamentos e suprimentos. Um helicóptero do Exército levou a equipe de uma base em Barcelos, no rio Negro, até os acampamentos. Os pesquisadores se revezaram entre as duas bases para realizar coletas e observações.

Imagem aérea da serra do Aracá registrada por drone. Crédito: André Dib

O trabalho combinou métodos diferentes para registrar a fauna e a flora. Armadilhas no solo ajudaram a capturar pequenos animais; redes foram usadas para aves, morcegos e outras espécies; gravadores registraram sons, inclusive frequências ultrassônicas; e câmeras acionadas por movimento monitoraram a presença de mamíferos.

As rotinas variavam conforme os hábitos dos animais. Enquanto os entomólogos aproveitavam o aquecimento do platô para coletar insetos durante o dia, os ornitólogos começavam antes do amanhecer. À noite, os especialistas em anfíbios e répteis percorriam a mata em busca de espécies ativas na escuridão.

Indícios de espécies ainda desconhecidas

O inventário preliminar reúne milhares de amostras. Entre os registros estão nove espécies de lagartos, cinco de cobras e 18 de anfíbios. Os pesquisadores estimam que cinco lagartos, uma cobra e cerca de dez anfíbios possam representar novidades para a ciência. A confirmação depende de análises posteriores.

Sapo do gênero Pristimantis, coletado durante buscas no Aracazinho. Crédito: André Dib

A equipe também coletou aproximadamente 100 pequenos mamíferos, cerca de 200 aves e entre 7 mil e 11 mil insetos. Foram reunidos ainda 400 exemplares de plantas, que renderam cerca de 2 mil amostras para herbários, além de material de solo, água e sedimentos.

As amostras de sedimentos podem ajudar a reconstruir a vegetação de milhares de anos atrás. Ao estudar pólen e esporos preservados no solo, os cientistas esperam identificar mudanças na flora e obter pistas sobre as oscilações climáticas da Amazônia. O interesse é alcançar registros da última era glacial, há cerca de 20 mil a 30 mil anos.

“Ilhas celestes” e potencial biotecnológico

A pesquisa também busca explicar como as montanhas se tornaram refúgios de espécies. Uma hipótese é que áreas hoje separadas já fizeram parte de uma formação rochosa contínua. Ao longo de milhões de anos, a erosão abriu vales e isolou os platôs, criando ambientes que funcionam como “ilhas” acima da floresta.

Além de identificar espécies, os cientistas vão analisar DNA ambiental de amostras de água e solo. O método pode revelar vestígios genéticos de animais e microrganismos que não foram observados diretamente durante a expedição.

O estudo desses microrganismos pode ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade e apontar possibilidades de aplicação em áreas como saúde, alimentos e agricultura. Pesquisadores envolvidos no projeto já encontraram, em amostras da serra do Imeri, um fungo cujas enzimas conseguem degradar componentes do glúten.

O material coletado no Aracá será encaminhado a instituições científicas para análises que devem se estender pelos próximos anos. Para os pesquisadores, conhecer esses ambientes remotos é também uma etapa importante para sua conservação, especialmente diante das ameaças do desmatamento e das mudanças climáticas.