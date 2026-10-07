Entre Rio e SP, a 'Pequena Finlândia' do Brasil tem Papai Noel o ano inteiro, sauna e cachoeiras

Este famoso distrito turístico localizado no município de Itatiaia, no Rio de Janeiro, é conhecido por ser a única colônia finlandesa do Brasil, abrigando beleza naturais e atrativos natalinos o ano inteiro.

Decoração natalina na ‘Pequena Finlândia’ em Penedo (RJ). Crédito: Divulgação.

A chamada carinhosamente “Pequena Finlândia brasileira” é um distrito turístico que faz parte do município de Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro, sendo bem conhecida por ser a única colônia finlandesa do Brasil.

O destino abriga atrativos naturais como belas cachoeiras, decoração e atrativos natalinos que permanecem ao longo de todo o ano e arquitetura com inspiração europeia.

Estamos falando de Penedo, um distrito charmoso e calmo, com o som das águas das cachoeiras e clima ameno. Descubra abaixo todos os atrativos que este local oferece.

O que conhecer em Penedo

O distrito tem o turismo como sua principal atividade econômica, se destacando pelo seu clima bucólico, suas pousadas tranquilas, e pela arquitetura e cultura de origem finlandesa.

Foi fundado em 1929 por imigrantes finlandeses liderados por Toivo Uuskallio.

A "Pequena Finlândia" brasileira. Crédito: Divulgação.

Localizado aos pés da Serra da Mantiqueira, um dos principais atrativos do distrito é a ‘Pequena Finlândia’, um shopping temático no centro a céu aberto com chalés europeus, lojas de artesanato, chocolates artesanais, entre outros.

Além disso, Penedo tem a Casa do Papai Noel, que fica na Pequena Finlândia, um local encantador que garante a diversão de toda a família e fica aberto o ano todo. Trata-se de uma construção em estilo nórdico com correio temático e fábrica de brinquedos.

O principal atrativo de Penedo é a ‘Pequena Finlândia’, um conjunto de lojas, restaurantes e cafés no centrinho que simulam a imagem de uma vila tradicional finlandesa em pleno estado do Rio de Janeiro.

Outro ponto turístico é o Museu Finlandês Dona Eva, que guarda centenas de peças que contam a história da imigração e da cultura da Finlândia na região.

Outro ponto forte da cultura nórdica trazida para cidade são os esportes de aventura, como por exemplo, trekking, quadrículos e até balonismo para os amantes de adrenalina.

Uma pequena ponte na área comercial Pequena Finlândia em Penedo, no município de Itatiaia, Rio de Janeiro. Crédito: Themium/Creative Commons CC0 1.0.

E claro, além disso, há a tradição da sauna em Penedo, trazida pelos imigrantes finlandeses que fundaram o colono local. Hoje, são diversas pousadas e hotéis que preservam e oferecem a experiência aos hóspedes.

A gastronomia também é um ponto forte da região. A culinária local tem bastante influência da cultura finlandesa e é composta, entre outros, por pratos à base de truta, além de excelentes chocolaterias e cervejarias artesanais.

O Poço da Esmeralda, um belíssimo poço de águas esverdeadas e cristalinas em Penedo (RJ). Crédito: Divulgação.

E entre os atrativos naturais destacam-se as belas cachoeiras, como a Cachoeira de Deus, a Três Cachoeiras e o Poço das Esmeraldas, ótimas para banho e contemplação. Elas ficam no Parque Nacional do Itatiaia, que conta também com trilhas e observação de aves, a poucos quilômetros da vila.

A Três Cachoeiras é um complexo de quedas d'água, bem acessível e o mais tradicional da região. Apesar do nome, trata-se de uma única cachoeira, mas com três quedas d’água que formam piscinas naturais. A Cachoeira de Deus é a maior queda d’água de Penedo, com cerca de 15 metros de altura e uma grande piscina natural logo abaixo.

Como chegar? Penedo fica a cerca de 170 km da capital do Rio de Janeiro e a 270 km da capital paulista, com acesso pela Rodovia Presidente Dutra e um trecho final de estrada estadual até o portal de entrada.

Quando visitar? Por estar aos pés da Serra da Mantiqueira, o clima é muito agradável na maior parte do ano. Mas é claro, no inverno as temperaturas caem e faz friozinho. Mas qualquer período é bom para ir conhecer a região.