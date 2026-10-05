Chuvas intensas e temporais atingem 13 estados em 4 regiões; confira a previsão e os alertas

A presença de uma frente fria mantém nuvens carregadas sobre boa parte do Brasil, além de organizar um corredor de umidade que dá suporte ao sistema frontal. Nos próximos dias, a instabilidade continua, deixando 13 estados sob alerta para chuvas intensas e temporais.

Uma frente fria associada a um ciclone extratropical avançou pelo Brasil e mudou o tempo em vários estados. O sistema frontal segue atuando em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, influenciando a presença de nuvens carregadas. Nesta semana, as instabilidades afetarão 13 estados distribuídos por 4 regiões. No decorrer dos próximos dias, alertas de chuvas intensas e temporais cobrirão parte do país.

Região Sudeste: riscos de temporais na terça e quarta-feira

Nesta terça-feira (6), o que restou da frente fria ainda auxilia na organização de um fraco corredor de umidade sobre áreas do Sudeste, em especial São Paulo, Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro, que se mantém até o final de quarta-feira (7).

A presença desse canal úmido mantém a atmosfera instável sobre os três estados da Região, além de potencializar chuvas intensas e tempestades na tarde de amanhã (6). Há alertas para temporais em todo o estado de São Paulo, em Minas Gerais (com exceção do norte e nordeste mineiro) e no centro e sul do Rio de Janeiro.

Mapa mostra chacnes de chuva na Região Sudeste nesta terça-feira (6).

Na quarta-feira (7), as chuvas se concentram sobre o Rio de Janeiro, com previsão de chuvas intensas e riscos de temporais. O mesmo cenário está previsto para o Triângulo Mineiro, afetando áreas pontuais.

Na quinta (8) e na sexta-feira (9), as chuvas perdem força no Sudeste do Brasil e os alertas cessam, mas ainda haverá pancadas de chuva de forma pontual sobre São Paulo e o oeste de Minas Gerais.

Precipitação acumulada mostra volumes elevados para MG e RJ.

Ainda nesta semana, os maiores acumulados previstos ficam por conta do leste mineiro e da região central fluminense, com volumes superiores a 90 mm. É importante manter a atenção a qualquer sinal de deslizamentos de terra e elevação nos níveis de córregos e rios.

Região Sul: acumulado de chuva supera 150 mm

Nesta terça-feira (6), as chuvas estão concentradas sobre o Paraná e o litoral norte catarinense, com previsão de forte intensidade em vários pontos. Nos demais municípios, a presença de nuvens mantém o tempo fechado, com possibilidade de chuva leve.

Na primeira metade da quarta-feira (7), o sol pode aparecer sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. No entanto, após algumas horas, a tendência é de aumento de nuvens carregadas, com riscos de chuvas intensas e temporais no Rio Grande do Sul.

Instabilidades deixam alertas para chuvas intensas sobre os estados do Sul do Brasil a partir de quinta-feira (8).

Entre quinta (8) e sexta-feira (9), o tempo se mantém fechado por conta de um cavado (área alongada de baixa pressão que irá evoluir para um ciclone no sábado, 10).

Esse fenômeno gera convergência de ar úmido para o Sul do Brasil, dando origem a nuvens de tempestade. Desta forma, chuvas de forte intensidade podem ocorrer no noroeste e na porção central do território gaúcho, no meio-oeste catarinense e no leste paranaense.

Semana terá grandes acumulados sobre o Sul do Brasil. Até o final da noite de sexta-feira (9), os volumes superam os 150 mm em áreas do RS.

Ao final da sexta-feira (9), o volume acumulado de chuva no Rio Grande do Sul pode superar os 150 mm em áreas do noroeste, oeste e norte do estado. O estado de Santa Catarina deverá ser atingido por volumes menores, próximos a 100 mm, na região de Chapecó. Para a faixa entre o leste e o oeste do Paraná, os volumes se aproximam de 90 mm.

Região Centro-Oeste: chuvas se concentram em MS e no sul de GO

Nos próximos dias, as chuvas terão volumes acumulados maiores em Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás. O estado de Mato Grosso também deve registrar chuvas ao longo da semana, mas em menor quantidade e de forma irregular. Nesta terça-feira (6), os alertas para chuvas intensas concentram-se no leste de Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso, enquanto o sol aparece entre nuvens nas demais áreas.

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Na quarta-feira (7), a previsão mostra que as chuvas diminuem de intensidade, e áreas do sul de Goiás e de Mato Grosso devem registrar apenas chuva leve. Com a chegada da quinta-feira (8) e de uma região de instabilidade nas proximidades do território sul-mato-grossense, o estado acaba sendo influenciado, apresentando chuvas espalhadas por todo o território.

Até o final desta semana, as chuvas com maiores volumes no Centro-Oeste se concentram no MS, superando os 50 mm.

A sexta-feira (9) terá a presença do sol em grande parte do Centro-Oeste. A exceção fica por conta da região sul de Mato Grosso e de todo o estado de Mato Grosso do Sul, com previsão de tempo fechado e chuva de intensidade moderada. Até o final da semana, a precipitação acumulada supera os 50 mm em áreas sul-mato-grossenses.

Região Norte: tempestades deixam 3 estados em alerta

As instabilidades dominam o oeste do Amazonas nesta terça-feira (6), deixando a região sob alerta para tempestades. Durante a noite, a área de atuação das chuvas se expande e afeta o Acre e o norte de Rondônia, aumentando a faixa de risco para temporais.

Mapa de chuva para esta terça-feira (6) mostra áreas de instabilidade espalhadas pela Região Norte do Brasil.

A previsão para quarta-feira (7) apresenta poucas mudanças, com as chuvas permanecendo concentradas no oeste amazonense. Por outro lado, o sol brilha forte no Pará, no Amapá e em Tocantins.

A expectativa para quinta (8) e sexta-feira (9) fica por conta do deslocamento das chuvas em direção ao Acre e a Rondônia, mantendo ainda algumas nuvens carregadas no oeste do Amazonas. Instabilidades também podem surgir na divisa entre o Pará e Tocantins, mas de forma isolada.