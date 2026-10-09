Temporais, chuvas intensas e calor de até 38°C atingem o Sudeste no feriadão do Dia das Crianças

Entre este fim de semana e o feriado de segunda-feira (12) há previsão de pancadas de chuva rápidas em parte do Sudeste, mas que podem ser fortes e acompanhadas por temporais. Além disso, o calor atuará em boa parte da região.

Entre este fim de semana e o feriado de 12 de outubro (segunda-feira), uma nova frente fria vai aumentar as condições para pancadas de chuva forte e temporais em algumas áreas da Região Sudeste do Brasil.

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Ao mesmo tempo, parte da região registrará calor, com temperaturas máximas chegando em torno dos 38°C. Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para o fim de semana prolongado.

Sábado (10 de outubro)

O sábado (10) começa com chances de chuvas mais fracas e pontuais em áreas do sul de São Paulo, na divisa com o Paraná.

Porém, à tarde as instabilidades ganham força e são esperadas pancadas de chuva que podem ser pontualmente intensas e com temporais em todo o território paulista, no sul de Minas Gerais e no sul do Rio de Janeiro. Também não se descarta chance de queda de granizo.

Previsão de chuva (mm) para sábado (10) às 14h à esquerda e às 17h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Há risco de rajadas de vento entre 50 e 70 km/h no decorrer da tarde e à noite no estado de São Paulo, especialmente no oeste.

Na capital paulista, há risco de temporais à tarde. Na capital fluminense, chuva e temporais no período da noite.

Durante a tarde fará calor acima de 30°C no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e norte de São Paulo, mas as máximas podem chegar aos 37°C/38°C no Triângulo Mineiro e norte de Minas e no noroeste paulista. Entre as capitais, São Paulo e Vitória registrarão 30°C, Rio de Janeiro 29°C e Belo Horizonte 31°C.

Domingo

O domingo (11) será mais um dia com instabilidades e riscos de temporais nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Pela manhã, teremos bastante nebulosidade e podem ocorrer chuvas fracas e mais isoladas no sul e no leste de São Paulo.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para domingo (11) às 16h, segundo o modelo europeu ECMWF.

À tarde, todo o estado de São Paulo, o Rio de Janeiro, o sul de Minas Gerais, Zona da Mata e Triângulo Mineiro terão condições para fortes pancadas de chuva acompanhadas por temporais. E novamente não se descarta queda de granizo pontual, além de rajadas de vento. À noite, ainda podem ocorrer pancadas isoladas nestas áreas.

Durante a tarde o calor de mais de 30°C continua atuando em áreas do noroeste paulista, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e em boa parte de Minas Gerais (exceção do sul). As máximas chegam aos 37°C/38°C em várias localidades mineiras.

A cidade de São Paulo terá máxima um pouco mais baixa neste dia, em comparação ao dia anterior, devido à frente fria que leva um ar mais frio; assim, será registrado em torno de 26°C na capital paulista. A capital Rio de Janeiro tem máxima prevista de 28°C, que será registrada no fim da manhã; e Belo Horizonte e Vitória terão 31°C.

Feriado de 12 de Outubro

A manhã do feriado de 12 de outubro terá bastante nebulosidade e chance de chuviscos pontuais no estado de São Paulo. Mas é a partir da tarde e à noite que temos condições para fortes temporais em diversas áreas.

Previsão de densidade de raios para segunda-feira (12 de outubro), às 14h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da tarde são esperadas pancadas de chuva moderada a forte, temporais com muitos raios e rajadas de vento em São Paulo, no Rio de Janeiro e na porção sul de Minas Gerais, incluindo Triângulo Mineiro e Zona da Mata. Não se descarta queda pontual de granizo. À noite, pancadas pontuais com trovoadas podem ocorrer no sul mineiro e paulista, em áreas de divisa com o Paraná.

A capital paulista tem previsão de chuvas com trovoadas entre a manhã e a tarde, mas com algumas aberturas de sol. A capital fluminense tem chance de chuva fraca a qualquer momento do dia.

Previsão da temperatura do ar (°C) para segunda-feira (12 de outubro) às 15h.

O calor continua atuando em parte da região Sudeste, com temperaturas durante a tarde passando facilmente dos 30°C na porção oeste de São Paulo, no Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e em Minas Gerais, mas podendo chegar aos 38°C em pontos do norte/noroeste mineiro.

Entre as capitais, destaque para Belo Horizonte e Vitória, que devem registrar máximas entre 30°C e 31°C.