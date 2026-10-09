Ciclone e frente fria afetam o feriadão do Dia das Crianças; confira os riscos
O final de semana e o feriado do Dia das Crianças serão marcados pela presença de um ciclone e pelo avanço de uma frente fria. O sistema frontal aumenta a presença de nuvens, e as chuva podem atrapalhar os planos do feriadão.
O final de semana e o feriado do Dia das Crianças terão instabilidades sobre o Sul, o Sudeste e partes das Regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil. Os próximos dias serão marcados pela atuação de um ciclone e pelo avanço de uma frente fria, que organiza o fluxo de umidade sobre essas áreas, enquanto outras regiões registram a combinação de calor e umidade. Com isso, aumentam os riscos de chuvas intensas e temporais.
Sábado: chuvas afetam 12 estados e deixam alertas ativos
O sábado (10) terá tempo fechado em diversos municípios brasileiros, com previsões de chuva que afetam 12 estados espalhados por 4 regiões do Brasil.
Na Região Sul, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná ficam em alerta durante a madrugada devido à frente fria associada ao ciclone. Há previsão de chuvas intensas e tempestades com potencial para transtornos.
Ao longo do dia, as chuvas mais fortes perdem intensidade no Sul e avançam em direção a Mato Grosso do Sul e ao estado de São Paulo. Ainda pela manhã, o território sul-mato-grossense entra em estado de atenção para chuvas fortes.
Entre o início da tarde e o final da noite, as instabilidades se espalham. Enquanto o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná registram chuvas fracas a moderadas, estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, oeste de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, sul de Goiás, Rondônia, Acre e o noroeste do Amazonas têm previsão de chuvas fortes e risco de tempestades.
Domingo: abrangência das chuvas diminui, mas tempo segue fechado
As primeiras horas do domingo (11) serão de tempo fechado em boa parte do Centro-Sul do país, além de áreas de Rondônia, Acre e Amazonas. Pancadas de chuva ocorrem de forma pontual no oeste de Santa Catarina e no interior de Mato Grosso do Sul e do Amazonas.
No Sudeste e no interior de Goiás e Mato Grosso, o sol aparece e as temperaturas sobem, mas as chuvas também chegam com a formação de nuvens carregadas no período da tarde.
No decorrer da tarde de domingo (11), há risco e alertas para temporais em Santa Catarina, na faixa que abrange o Vale do Paraíba, sul e leste de Minas Gerais, sul do Rio de Janeiro, sul de Mato Grosso do Sul e de Goiás, e oeste de Mato Grosso e do Amazonas. Pancadas de chuva de fraca intensidade devem ocorrer no litoral do Pará e do Maranhão.
Segunda-feira: feriado de Dia das Crianças sob atenção
As chuvas voltam a ganhar força sobre o Sul do Brasil na segunda-feira (12). Desde o período da manhã, chuvas de forte intensidade estão previstas entre o noroeste gaúcho e o sudoeste paranaense, gerando alertas para alagamentos e transtornos.
Essas estabilidades permanecem ao longo da manhã e da tarde, espalhando-se também para Mato Grosso do Sul. No Sudeste, a presença da frente fria favorece a formação de nuvens carregadas com potencial para temporais em São Paulo, parte de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. O Espírito Santo também tem previsão de pancadas de chuva neste feriado.
No Centro-Oeste, alguns pontos devem registrar chuvas mais intensas, como no Mato Grosso do Sul, enquanto outras áreas terão precipitações mais leves, como no sul de Goiás e no oeste de Mato Grosso. Na Região Norte, áreas do Amazonas mantêm a formação de chuvas convectivas.