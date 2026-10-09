Ciclone e frente fria afetam o feriadão do Dia das Crianças; confira os riscos

O final de semana e o feriado do Dia das Crianças serão marcados pela presença de um ciclone e pelo avanço de uma frente fria. O sistema frontal aumenta a presença de nuvens, e as chuva podem atrapalhar os planos do feriadão.

O final de semana e o feriado do Dia das Crianças terão instabilidades sobre o Sul, o Sudeste e partes das Regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil. Os próximos dias serão marcados pela atuação de um ciclone e pelo avanço de uma frente fria, que organiza o fluxo de umidade sobre essas áreas, enquanto outras regiões registram a combinação de calor e umidade. Com isso, aumentam os riscos de chuvas intensas e temporais.

Sábado: chuvas afetam 12 estados e deixam alertas ativos

O sábado (10) terá tempo fechado em diversos municípios brasileiros, com previsões de chuva que afetam 12 estados espalhados por 4 regiões do Brasil.

A previsão mostra a frente fria associada ao ciclone. O sistema frontal conta com o suporte de um canal de umidade e aumenta as chances de chuvas fortes na tarde de sábado (10).

Na Região Sul, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná ficam em alerta durante a madrugada devido à frente fria associada ao ciclone. Há previsão de chuvas intensas e tempestades com potencial para transtornos.

Ao longo do dia, as chuvas mais fortes perdem intensidade no Sul e avançam em direção a Mato Grosso do Sul e ao estado de São Paulo. Ainda pela manhã, o território sul-mato-grossense entra em estado de atenção para chuvas fortes.

O mapa mostra a atuação da frente fria e a água disponível na atmosfera.

Entre o início da tarde e o final da noite, as instabilidades se espalham. Enquanto o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná registram chuvas fracas a moderadas, estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, oeste de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, sul de Goiás, Rondônia, Acre e o noroeste do Amazonas têm previsão de chuvas fortes e risco de tempestades.

Domingo: abrangência das chuvas diminui, mas tempo segue fechado

As primeiras horas do domingo (11) serão de tempo fechado em boa parte do Centro-Sul do país, além de áreas de Rondônia, Acre e Amazonas. Pancadas de chuva ocorrem de forma pontual no oeste de Santa Catarina e no interior de Mato Grosso do Sul e do Amazonas.

No Sudeste e no interior de Goiás e Mato Grosso, o sol aparece e as temperaturas sobem, mas as chuvas também chegam com a formação de nuvens carregadas no período da tarde.

No domingo (11) as chuvas diminuem sua área de atuação mas mantém alertas para temporais em áreas pontuais.

No decorrer da tarde de domingo (11), há risco e alertas para temporais em Santa Catarina, na faixa que abrange o Vale do Paraíba, sul e leste de Minas Gerais, sul do Rio de Janeiro, sul de Mato Grosso do Sul e de Goiás, e oeste de Mato Grosso e do Amazonas. Pancadas de chuva de fraca intensidade devem ocorrer no litoral do Pará e do Maranhão.

Segunda-feira: feriado de Dia das Crianças sob atenção

As chuvas voltam a ganhar força sobre o Sul do Brasil na segunda-feira (12). Desde o período da manhã, chuvas de forte intensidade estão previstas entre o noroeste gaúcho e o sudoeste paranaense, gerando alertas para alagamentos e transtornos.

Essas estabilidades permanecem ao longo da manhã e da tarde, espalhando-se também para Mato Grosso do Sul. No Sudeste, a presença da frente fria favorece a formação de nuvens carregadas com potencial para temporais em São Paulo, parte de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. O Espírito Santo também tem previsão de pancadas de chuva neste feriado.

A densidade de raios mostra as áreas com maiores probabilidades de registrar tempestados na tarde do feriado de Dia das Crianças (12).

No Centro-Oeste, alguns pontos devem registrar chuvas mais intensas, como no Mato Grosso do Sul, enquanto outras áreas terão precipitações mais leves, como no sul de Goiás e no oeste de Mato Grosso. Na Região Norte, áreas do Amazonas mantêm a formação de chuvas convectivas.