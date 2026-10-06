Chuva no Norte de SC provoca deslizamentos, eleva rios e suspende aulas; veja imagens

A elevação contínua dos rios Novo e Itapocu colocou as autoridades municipais em prontidão após mananciais atingirem marcas preocupantes de 3,5 m de profundidade, forçando orientações preventivas imediatas aos moradores locais.

Temporal provocou deslizamento em ruas de Jaraguá do Sul. Foto: Divulgação/ Prefeitura de Jaraguá do Sul/ ND Mais

A persistência das precipitações no Norte de Santa Catarina alterou a rotina dos municípios e mobilizou equipes de emergência nesta terça-feira (6). Diante do cenário de cheia nos cursos d'água e riscos geológicos, medidas preventivas e monitoramentos intensivos precisaram ser adotados pelos órgãos competentes.

Em Corupá, as autoridades municipais confirmaram a suspensão das aulas nas escolas da rede pública durante os turnos vespertino e noturno. Ao mesmo tempo, cidades vizinhas registraram ocorrências associadas à movimentação de terra e vias públicas totalmente tomadas pelas águas.

Nível de mananciais motiva suspensão de aulas em Corupá

A elevação hídrica alcançou patamares críticos na área de Corupá, onde os rios atingiram marcas entre 3 m e 3,5 m de profundidade. O índice preocupante decorre do caráter ininterrupto do fenômeno, fato que levou a Defesa Civil a emitir orientações diretas à administração local.

Defesa Civil mantém alerta máximo no Norte catarinense após acúmulo de água cobrir pistas em Jaraguá do Sul e elevar rios. Foto: Prefeitura de Jaraguá do Sul/Divulgação/ND Mais

A determinação de cancelamento escolar resultou de um alinhamento conjunto entre o gabinete municipal, a Secretaria de Educação e o setor de Obras. De acordo com a Defesa Civil local, “devido ao aumento dos rios, risco de queda de barreira, risco de dano nas estruturas de ponte e estradas, decidimos cancelar as aulas”.

O órgão enfatizou o caráter protetivo da ação, esclarecendo que “se aumentar essa chuva ou se aumentar os rios, o risco de alguém ficar trancado, de queda de barreira ou algum problema nas estruturas de ponte aumenta muito”. Orientações específicas foram repassadas às unidades de ensino para garantir a proteção de quem já se encontrava nos estabelecimentos.

O Rio Itapocu subiu com a chuva e a Prefeitura de Jaraguá do Sul interditou a Rua Prefeito Victor Bauer, a Via Verde, no bairro Ilha da Figueira, nesta terça-feira (6). Segundo a prefeitura, a água já começa a invadir a via, mas ainda não tomou a pista de rolamento. A interdição foi feita por precaução, por causa da velocidade com que o rio sobe. Com o bloqueio, a Rua José Teodoro Ribeiro passa a ter sentido duplo a partir do loteamento Divinópolis. Os números da Defesa Civil de SC explicam a cheia. Corupá, de onde vem o Itapocu, teve 103 mm de chuva em 24 horas, o maior volume do estado. Joinville registrou 86,6 mm e Jaraguá do Sul, 83,8 mm. Em Nereu Ramos, o repórter William Fritzke gravou a correnteza do alto da ponte. "É assustadora a força da água", disse. A Defesa Civil prevê chuva persistente nas próximas horas no Planalto Norte, no Litoral Norte e no norte do Vale do Itajaí, com risco moderado a pontualmente alto de alagamentos e enxurradas. Emergência: 199 (Defesa Civil) ou 193 (Bombeiros). @williamfritzke e @prefeituradejaraguadosul — Jornal Razão (@jornalrazao) October 6, 2026

Entre os pontos acompanhados pelas equipes técnicas estão trechos com cheia evidente no Rio Novo, nas proximidades da Gruta Verde, e também no leito do Rio Itapocu. Diante de pontos com movimentação de encosta e alagamentos, a população recebeu recomendação expressa para evitar deslocamentos desnecessários e recorrer apenas aos canais governamentais para obter comunicados atualizados.

Transtornos no trânsito e deslizamento de terra em Jaraguá do Sul

Na mesma região, o município de Jaraguá do Sul enfrentou impactos severos decorrentes do acúmulo pluviométrico, que somou 56 mm no intervalo de 12 horas. O expressivo volume de água causou a interrupção do tráfego em diferentes vias urbanas e mobilizou monitoramento nos bairros.

️ Chuva forte causa alagamentos em Jaraguá do Sul. #JaraguáDoSul #Chuva #Alagamento https://t.co/C60nZzFCC7 — Portal Carbonífera (@carboniferanews) October 6, 2026

No bairro Três Rios do Norte, a Rua Otto Schwarz precisou ser totalmente interditada após um ribeirão transbordar e cobrir a pista por completo. Autoridades emitiram alertas reforçados a condutores e pedestres, proibindo terminantemente a tentativa de ultrapassar trechos cobertos por enxurradas.

Paralelamente, o bairro Chico de Paulo registrou uma ocorrência de deslizamento na Rua Joaquim Francisco de Paula, na altura do número 3.600. Parte do barranco cedeu sobre a pista de rolamento, espalhando terra e forçando a operação viária em meia pista sob sinalização.

O solo encharcado mantém o alerta para desmoronamentos em propriedades e ruas vizinhas a encostas, rios e ribeirões. As forças locais recomendam velocidade reduzida aos motoristas, verificação de trincas estruturais ou inclinação de postes e árvores, além do acionamento imediato da Defesa Civil pelo telefone 199 ou do Corpo de Bombeiros pelo 193 em emergências.