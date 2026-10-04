“Escuta, pai”: túmulo egípcio preserva poema fúnebre escrito por filho há cerca de 1.700 anos

Descoberta arqueológica reúne versos em grego antigo, inscrições egípcias e elementos romanos em complexo funerário que ajuda a revelar a diversidade cultural do Egito durante a Antiguidade tardia.

O falecido é elogiado pela bondade e sabedoria, e é chamado de "conselheiro na vida". Crédito: Ministério do Turismo e Antiguidades

Uma descoberta arqueológica no Egito trouxe à luz um registro de afeto familiar preservado por cerca de 1.700 anos. Em um complexo funerário, pesquisadores encontraram um poema escrito em grego antigo e dedicado a um homem chamado Pisechtes. Gravados em uma placa de mármore, os versos teriam sido escritos por seu filho, Sarapion, como homenagem ao pai após sua morte.

O poema chama atenção tanto pelo conteúdo quanto pelo contexto em que foi encontrado. Os versos exaltam qualidades de Pisechtes, apresentado como um homem bondoso, sábio e um “conselheiro na vida”. A linguagem empregada no texto apresenta características associadas à tradição da poesia épica grega, demonstrando como referências literárias continuavam presentes no Egito durante o período de domínio romano.

É no encerramento que a inscrição ganha um tom particularmente pessoal. Sarapion dirige-se diretamente ao falecido com a expressão “Escuta, pai!” e pede que ele receba as oferendas funerárias deixadas pelos filhos em luto. Mais do que uma inscrição destinada a identificar quem estava sepultado, o texto registra sentimentos de perda, respeito e memória familiar.

Complexo funerário reúne diferentes tradições

A descoberta ocorreu durante trabalhos de uma missão arqueológica vinculada ao Conselho Supremo de Antiguidades do Egito. O complexo funerário possui uma escadaria de 14 degraus que conduz à entrada principal, onde os pesquisadores identificaram estruturas de pedra em estilo romano combinadas a inscrições hieroglíficas esculpidas em relevo.

As escavações também revelaram diferentes objetos associados ao local e às pessoas que o utilizaram. Entre os achados estão peças de cerâmica, uma mesa, uma estrutura utilizada para lavagem de areia e uma moeda de prata com inscrição ligada ao imperador romano Constante. O conjunto oferece novas pistas sobre o período histórico em que o espaço esteve em funcionamento.

As primeiras análises indicam ainda que Pisechtes pode ter exercido a função de juiz. O complexo é associado ao período entre o final do século III e o início do século IV d.C., momento em que o Egito integrava o Império Romano e reunia tradições culturais, religiosas e linguísticas de diferentes origens.

Egito, Grécia e Roma no mesmo espaço

Essa diversidade aparece de maneira particularmente clara na decoração das tumbas. Paredes e tetos apresentam cenas e inscrições inspiradas em antigas tradições funerárias egípcias, ao mesmo tempo em que incorporam elementos relacionados às culturas grega e romana. A convivência dessas referências ajuda a compreender a complexidade cultural das populações que habitavam a região.

Além dos túmulos e do poema fúnebre, as escavações também incluíam uma mesa, uma pia para lavar a areia, um conjunto diverso de cerâmica e uma moeda de prata com uma inscrição do imperador romano Constante. Crédito: Ministério do Turismo e Antiguidades

Segundo as evidências arqueológicas, o complexo também pode ter sido reutilizado posteriormente. Próximo à entrada principal, os pesquisadores identificaram uma placa esculpida em calcário e outra estrutura funerária delimitada por quatro colunas retangulares de pedra, indícios de novas ocupações ou adaptações realizadas depois da construção original.

Os achados estão associados à antiga cidade de Mothis e ajudam a reconstruir aspectos das crenças, costumes e práticas funerárias de seus habitantes. Ao reunir hieróglifos, poesia em grego e características arquitetônicas romanas, o sítio registra um período marcado pelo encontro e pela transformação de diferentes tradições.

Poema preserva uma história familiar

Além de seu valor arqueológico, a inscrição dedicada a Pisechtes oferece uma dimensão humana pouco comum nos registros preservados da Antiguidade. O texto permite observar como sentimentos familiares e práticas de homenagem aos mortos atravessavam diferentes culturas e eram incorporados aos rituais funerários.

Para os pesquisadores, o material também contribui para compreender a vida literária e cultural da região durante o período romano. A utilização do grego e de referências poéticas em um monumento funerário demonstra a circulação de repertórios literários para além dos grandes centros intelectuais do mundo antigo.

Séculos depois, a frase dirigida por Sarapion ao pai transforma uma descoberta arqueológica em testemunho de uma experiência ainda reconhecível no presente. Entre inscrições, objetos e estruturas funerárias, o simples chamado “Escuta, pai!” preserva uma memória familiar que atravessou aproximadamente 17 séculos.