Chuvas e risco de temporais aumentam no início da semana: volumes de 100 mm e alerta no Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Instabilidades não dão trégua ao Centro-Sul do Brasil e chuvas ganham intensidade no início desta semana, com potencial de temporais em 8 estados pertencentes ao Sul, Sudeste e ao Centro-Oeste, onde os acumulados em 48 horas podem chegar aos 100 mm.

No início da semana, nesta segunda-feira (30) e terça-feira (1º), as chuvas mais intensas voltam a abranger mais o Centro-Sul do Brasil, levando risco para transtornos para ao menos 8 estados que fazem parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Até o momento, os acumulados em 48 horas podem chegar aos 100 mm em áreas do Sul e do Sudeste, mas, mesmo com acumulados menores, há potencial para alagamentos, enxurradas e inundações.

Segunda-feira: ar frio e região de cavado afetam o Centro-Sul

Nesta segunda-feira (30), uma massa de ar frio atua no oceano e contribui para o transporte de umidade para o leste da Região Sul e do Sudeste. Ao mesmo tempo, uma região mais instável, uma região de cavado se forma entre o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste, impulsionando a formação de instabilidades pelo Centro-Sul a partir da tarde.

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No período da manhã, o tempo fica nublado no nordeste do Rio Grande do Sul, serra e litoral norte, na porção central e de norte a sul de Santa Catarina, em todo o Paraná, no leste de São Paulo, no sul, sudeste e leste de Mina Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Já no Centro-Oeste, o tempo firme predomina, bem como nas demais áreas das outras regiões.

Previsão de chuva, pressão e direção do vento no início da manhã da segunda-feira, 30 de novembro.

Há previsão de chuva fraca ou chuvisco no decorrer da manhã em toda a faixa leste desde a região de Florianópolis, em Santa Catarina, até o norte da região de Linhares, no Espírito Santo. No extremo oeste do Paraná, há potencial para as primeiras instabilidades mais intensas que podem provocar chuva de moderada a forte intensidade.

Entre fim da manhã e o início da tarde estão os primeiros alertas. Instabilidades se desenvolvem e levam risco para chuva forte e temporais em todo o oeste do Paraná, no sul e oeste do Mato Grosso do Sul e no sudoeste do Mato Grosso.

Previsão de chuva para a tarde da segunda-feira, 30 de novembro.

Enquanto isso, a chuva fraca se torna mais abrangente desde o leste de Santa Catarina até o Espírito Santo, e no Rio Grande do Sul, há as primeiras chuvas pontuais no norte do estado, sem potencial de eventos intensos.

A partir do meio da tarde até o período da noite, as instabilidades se espalham e há risco de chuvas intensas e de temporais para várias localidades e regiões do Centro-Sul. Alerta para a metade norte do Rio Grande do Sul, incluindo a região de Porto alegre; para todo o estado de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo; para o sul região serrana e capital do rio de Janeiro, centro-sul e Triângulo Mineiro em Minas Gerais, incluindo a região de Belo Horizonte; para o sul, centro e todo o norte do Mato Grosso do Sul, centro-sul e oeste do Mato Grosso, incluindo a região de Cuiabá.

Previsão de densidade de raios para a tarde da segunda-feira, 30 de novembro. O mapa ajuda a realçar as regiões de maior chance de temporais.

Mais para o fim da noite e madrugada da terça-feira (1º), não há mais risco de eventos intensos.

Terça-feira: temporais aumentam no Sul, com riscos mais pontuais no Sudeste e Centro-Oeste

Na terça-feira (1º), o processo de formação de uma frente fria favorece a concentração das instabilidades mais intensas na Região Sul. Enquanto isso, o Sudeste e Centro-Oeste, seguem com riscos mais pontuais de temporais e chuvas intensas.

Mais uma manhã de tempo nublado em Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e em boa parte do leste do Sudeste, incluindo as localidades de São Paulo que fazem divisa com o Paraná. Previsão de chuva fraca ou chuvisco no decorrer do período somente no leste catarinense, no litoral paranaense e no Espírito Santo.

Previsão de chuva para a tarde da terça-feira, 1º de dezembro

As instabilidades começam a se desenvolver a partir do fim da manhã, com risco de chuvas intensas e de temporais a partir do meio da tarde até o período da noite em todo o Rio Grande do Sul, no oeste, centro e norte de Santa Catarina, em todo o Paraná; de forma mais pontual em todas as regiões de São Paulo, no sul e região serrana do Rio de Janeiro, no centro-sul de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte; no Mato Grosso do Sul, no sul e oeste do Mato Grosso, com baixa chance em Cuiabá.

Previsão de densidade de raios para a tarde da terça-feira, 1º de dezembro. O mapa ajuda a realçar as regiões de maior chance de temporais.

O maior potencial para transtornos em razão da severidade dos eventos está para o Rio Grande do Sul e oeste dos estados de Santa Catarina e do Paraná.

Os maiores acumulados nestas 48 horas do início da semana, que podem atingir os 100 mm estão para o oeste e noroeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, sul e sudeste de Minas Gerais e região serrana do Rio de Janeiro.