Em Itaqui, o rio chegou a 8,37 metros neste domingo. A cheia avança para Uruguaiana enquanto a Fronteira Oeste gaúcha se aproxima do fim do plantio

Rio Uruguai passa de 8 metros em Itaqui com o arroz quase todo semeado.

O rio Uruguai transbordou em Itaqui neste domingo (29), enquanto o nível já baixava em São Borja e ainda subia em Uruguaiana. Às 10h, a régua de Itaqui marcava 8,37 metros, sete centímetros acima da cota de inundação. A cheia avança por uma região onde o arroz irrigado e a soja em rotação ocupam terras baixas. Na quinta-feira (26), 98,48% da área prevista para o arroz já estava semeada na Fronteira Oeste.

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O risco mais imediato para as propriedades à margem do rio está nos trechos baixos que dão acesso aos campos. Mesmo quando o arroz fica acima da cheia, uma estrada de acesso pode ser o primeiro ponto a alagar. A segunda-feira (30) deve ter pouca chuva na fronteira, mas o nível do rio ainda responde à água que chega de outros trechos da bacia.

Em Itaqui, o rio subiu 24 centímetros desde sábado

Ao meio-dia de sábado (28), a Defesa Civil municipal havia registrado 8,13 metros em Itaqui. Nas 22 horas seguintes, a água subiu 24 centímetros. O ritmo já era mais lento na manhã de domingo, com elevação média de um centímetro por hora entre 7h e 10h. A previsão hidrológica divulgada pela prefeitura indica que o rio pode chegar a 8,48 metros às 22h, dezoito centímetros acima da cota de inundação local.

O rio Uruguai baixava em São Borja, transbordava em Itaqui e subia em Uruguaiana às 9h de domingo (29).

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) acompanhou a cheia às 9h. Em São Borja, o rio já baixava, embora continuasse acima da cota de transbordamento. Mais abaixo, em Itaqui, a água acabava de ultrapassar esse limite. Em Uruguaiana, a onda de cheia ainda avançava. Quem acompanha uma propriedade em Uruguaiana precisa, portanto, observar o que acontece rio acima, mesmo num dia de sol.

Na Fronteira Oeste, quase todo o arroz já está no campo

O Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) contabilizou 814.229 hectares semeados no Rio Grande do Sul até 26 de novembro, ou 94,48% da área prevista. Na Fronteira Oeste, faltava semear apenas 1,52% da intenção regional. Na Região Central, ainda faltavam 20,35%, enquanto a Zona Sul já havia concluído o plantio. Por isso, ao longo do rio Uruguai, a principal preocupação é com as lavouras já implantadas.

Precipitação prevista para segunda-feira (29), às 18h.

Nos quadros de arroz, as taipas, pequenos diques de terra, permitem controlar a altura da água de irrigação. Se o rio ultrapassar essas barreiras, a profundidade pode variar bastante dentro da mesma propriedade. Plantas recém-emergidas nos pontos mais baixos podem ficar inteiramente cobertas. Depois da vazante, importa saber quanto tempo as plantas ficaram submersas. Até a manhã deste domingo, os boletins consultados ainda não identificavam lavouras atingidas, estradas rurais interrompidas ou hectares para replantio.

Pancadas voltam à fronteira na terça-feira

Na segunda-feira, a temperatura máxima pode chegar a 33 °C em São Borja, Itaqui e Uruguaiana.

Previsão de chuva acumulada até quarta-feira (2)

Na terça-feira (1º), a previsão indica trovoadas nos três municípios. Os volumes variam ao longo da fronteira.

São Borja: os 11 mm previstos para terça podem umedecer novamente os acessos em secagem.

os 11 mm previstos para terça podem umedecer novamente os acessos em secagem. Itaqui: a previsão de 13 mm reforça a importância de verificar as condições de entrada nas lavouras.

a previsão de 13 mm reforça a importância de verificar as condições de entrada nas lavouras. Uruguaiana: os 10 mm previstos podem dificultar inspeções nas baixadas, onde o rio ainda subia no domingo.

Na quarta-feira (2), os acumulados previstos diminuem para cerca de 2 a 4 mm entre as três cidades. A retomada do trânsito de máquinas depende também da vazante e da firmeza do solo nos acessos.

Depois que a água recuar, a inspeção das taipas e das plantas que permaneceram submersas permitirá avaliar, com assistência técnica local, onde há necessidade de reparos.