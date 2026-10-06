Chuvas, temporais e calor dividem o Sudeste com alerta para SP, RJ e MG; confira

Nos próximos dias há chance de chuva forte e temporais em São Paulo, Rio de Janeiro e centro-sul de Minas Gerais. Além disso, o calor toma conta da região Sudeste, com máximas de quase 40°C no norte mineiro.

Esta semana já começou com muitas instabilidades no Sudeste do Brasil, mais especificamente em São Paulo, no sul do Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais.

E nesta terça-feira (6) os temporais ganham força nestas áreas, com potencial para chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo pontual. E há riscos de transtornos como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e destelhamentos, entre outros.

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Nos próximos dias desta semana, as instabilidades diminuem gradualmente na região, mas ainda podem ocorrer pancadas de chuva e temporais isolados em algumas áreas. Além disso, as temperaturas se elevam gradativamente em todo o Sudeste, com calor de quase 40°C no norte mineiro.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Temporais isolados em parte do Sudeste nos próximos dias

A quarta-feira (6) começa com tempo firme no Sudeste, céu claro no norte mineiro e no oeste paulista, com sol entre algumas nuvens no leste paulista e bastante nebulosidade nas demais áreas da região.

Porém, entre a tarde e o início da noite a nebulosidade aumenta e áreas de instabilidade se formam em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Zona da Mata e sul de Minas Gerais.

Previsão de chuva (mm) e nebulosidade (tons cinzas) para quarta-feira (7) às 16h à esquerda e sexta-feira (9) às 19h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Nestas áreas há potencial para temporais com raios, pancadas de chuva que podem ser fortes, rajadas de vento de até 60 km/h e eventual queda de granizo pontual. Atenção pois há riscos de transtornos como queda de galhos de árvores e alagamentos.

Na quinta-feira (8) teremos céu variando de claro a com sol entre algumas nuvens em toda a região Sudeste, e apesar de termos menos condições para a formação de chuvas, ainda podem ocorrer pancadas fortes isoladas com muitas trovoadas mais pro fim da tarde especialmente em áreas do sul de Minas Gerais e da Zona da Mata e no oeste, norte e região central de São Paulo.

Previsão da densidade de raios para quarta-feira (7) às 15h à esquerda e para quinta-feira (8) às 16h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

A sexta-feira (9) começa com tempo firme mas as instabilidades ganham força entre a tarde e à noite na metade centro-sul de São Paulo, onde são esperadas pancadas de chuva moderada a forte, temporais, rajadas de vento e chance de granizo pontual.

A tendência para o fim de semana mostra que ainda haverá condições para chuva abrangente de moderada a forte intensidade e temporais em todo o São Paulo, sul de Minas gerais e do Rio de Janeiro.

Mas os modelos de previsão são atualizados diariamente, então siga acompanhando as próximas informações do tempo por aqui.

Calor de quase 40°C na segunda metade da semana

Nos próximos dias desta semana, teremos um ar mais quente atuando sobre o Sudeste, aumentando as temperaturas gradualmente em praticamente toda a região.

No período da tarde, as temperaturas passam facilmente dos 30°C na maioria das áreas e chegam aos máximos de 35°C no oeste de São Paulo e no sul e Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e aos 39°C no norte de Minas Gerais, na sexta-feira (9). Por exemplo, em Januária (39°C) e Manga (39°C).

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para a sexta-feira (9).

Entre as capitais da região, em São Paulo as máximas previstas são de 27°C, 29°C e 30°C na quarta (7), quinta (8) e sexta-feira (9), respectivamente.

Na capital fluminense, máximas entre 28°C e 29°C até a sexta-feira (9), e em Belo Horizonte de 29°C. A capital Vitória terá máximas em torno dos 30°C ao longo desta semana.

A tendência é de que no fim de semana as temperaturas voltem a diminuir em São Paulo, ficando mais amenas, devido à passagem de uma nova frente fria.