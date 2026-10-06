Ciclone ajuda a fortalecer as chuvas e os temporais em 5 estados; confira o alerta

O aparecimento de um ciclone aumenta as chances de chuvas intensas e de temporais sobre o Brasil. Pelo menos 5 estados devem ser afetados pelas precipitações que geram alertas e podem provocar problemas.

O processo de formação de um ciclone extratropical se inicia nesta quarta-feira (7) sobre a Argentina e o Uruguai. O sistema de baixa pressão terá uma frente fria que avança sobre o Brasil, gerando alertas para chuvas intensas e temporais a partir de quarta (7). Embora o sistema tenha pouca duração, durante seus dias de atuação o sistema frontal associado a ele avança pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste, afetando 5 estados:

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

Mato Grosso do Sul

São Paulo

A seguir, acompanhe a previsão com mais detalhes e veja como fica o tempo nas regiões afetadas.

Ciclone se forma e aumenta chances de tempestades

A quarta-feira (7) começará com o sol aparecendo em diversos municípios da Região Sul. Contudo, nuvens carregadas começam a surgir no início da tarde. Ao final do período, a previsão indica pancadas de chuva sobre a faixa oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, além do sudoeste do Paraná.

Chuva prevista para o final da noite de quarta-feira (7), de acordo com o modelo ECMWF.

Durante todo o dia, teremos a ciclogênese (processo de formação de um ciclone). Esta etapa provoca fortes instabilidades que estão previstas para alcançar o Rio Grande do Sul ao final da noite, vindas do Uruguai. Desta maneira, ainda na quarta-feira (7), há possibilidade de tempestades e chuvas intensas.

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Os alertas para tempestades continuam no decorrer da madrugada de quinta-feira (8), pois o ciclone estará consolidado e sua frente fria avança pelo território da Região Sul. Há risco de queda de granizo conforme o sistema avança pelo estado gaúcho, além de potencial para chuvas intensas com alagamentos e transtornos.

Mapa de densidade de raios mostra áreas com maior potencial para a ocorrência de tempestades nesta quinta (8).

Ao longo da manhã de quinta (8), a frente fria promove a ocorrência de chuvas de intensidade moderada a forte no meio-oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná. Nessa faixa, as chances de granizo são menores, mas não descartadas. À tarde, os alertas continuam e afetam a faixa entre o leste paranaense e o oeste de Mato Grosso do Sul.

O tempo segue fechado na Região Sul do Brasil, com chuvas espalhadas pela faixa central gaúcha. O tempo muda também em São Paulo, com aumento de nuvens afetando principalmente o oeste e o sul do estado. À noite, pancadas de chuva são aguardadas no interior paulista.

Mapa de probabilidade de chuva para a tarde de sexta-feira (9).

No decorrer da sexta-feira (9), este ciclone perde força e dará lugar a um segundo ciclone na semana. As chuvas voltam a ganhar força sobre o Rio Grande do Sul devido ao surgimento de um cavado atmosférico, processo comum que antecede a formação de um novo ciclone. Enquanto isso, áreas de São Paulo e de Mato Grosso do Sul seguem com previsão de chuvas pontuais.

A preocupação até o final da noite de sexta-feira (9) fica por conta dos acumulados de chuva. O oeste gaúcho deve ficar atento, pois a previsão indica volumes que podem chegar aos 180 mm. No restante do estado, a quantidade varia entre 35 e 80 mm.

Mapa de chuva acumulada para esta semana.

Santa Catarina e Paraná também ficam em alerta por conta dos grandes acumulados de chuva. No estado catarinense, o litoral norte pode registrar até 75 mm até sexta (9), enquanto no Paraná, o centro-sul do estado terá acumulados próximos aos 50 mm. Localidades pontuais de Mato Grosso do Sul e de São Paulo terão volumes de chuva de até 45 mm.