Feriado de Nossa Senhora segue com chuva e alerta de temporais em 4 regiões; veja previsão

A semana começa com o Feriado de Nossa Senhora Aparecida, contudo, também começa com instabilidades deixando o tempo fechado e aumentando os riscos para temporais em 4 das 5 regiões do Brasil.

O feriado do Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida terá a presença de uma frente fria sobre o Sudeste e o Centro-Oeste do país. O sistema frontal mantém o tempo fechado com chuvas que podem ocorrer a qualquer momento. Instabilidades também mudam o tempo no Sul, deixando a região em alerta para temporais. Confira a previsão detalhada para esta segunda-feira (12).

12 de outubro com chuvas espalhadas por 4 regiões

Uma frente fria segue influenciando o tempo em várias partes do Brasil, em especial na Região Sudeste e em trechos do Centro-Oeste. Apesar de o sistema frontal ter perdido força nas últimas horas, sua capacidade de organizar um fraco corredor de umidade aumenta a nebulosidade e as chances de chuva em ambas as regiões.

Enquanto isso, a Região Sul registra a atuação de um cavado, área alongada de um sistema de baixa pressão, provocando chuvas com intensidade de fraca a forte e aumentando o risco de temporais. Na Região Norte, a combinação de alta umidade e temperaturas elevadas favorece a formação de chuvas convectivas.

Chuvas aumentam área de atuação nesta segunda-feira (12). 4 regiões devem registrar precipitação neste Feriado.

Durante a madrugada e o início da manhã de segunda-feira (12), as pancadas de chuva previstas ficam concentradas no noroeste do Rio Grande do Sul, meio-oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Como as chuvas podem vir acompanhadas de forte intensidade, há alertas ativos para os municípios dessas áreas.

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No decorrer da manhã, as estabilidades ganham terreno na Região Sul, atingindo a capital gaúcha, Porto Alegre (RS), avançando pelas áreas da Serra Gaúcha e Catarinense, além da porção central do Paraná. Ainda pela manhã, as primeiras pancadas atingem o Acre, Mato Grosso do Sul, leste de São Paulo e o sul de Minas Gerais.

Mapa de densidade de raios mostra áreas com maior potencial para temporais nesta segunda-feira (12).

Os alertas para temporais se espalham durante o período da tarde. O aumento das temperaturas combinado à umidade disponível gera a energia necessária para o desenvolvimento de nuvens de tempestade.

Assim, os alertas seguem válidos para a Região Sul, com destaque para o norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e o leste do Paraná, incluindo a capital Curitiba (PR).

Mapa de precipitação e nebulosidade para a tarde de amanhã (12).

As instabilidades e os temporais também afetam o sul e o oeste de Mato Grosso do Sul no decorrer da tarde desta segunda (12). O sul de Goiás e o interior de Mato Grosso entram na lista de áreas com potencial para pancadas de chuva.

No Sudeste, as precipitações concentram-se no Vale do Paraíba (SP), no sul fluminense, no sul mineiro e na Zona da Mata de Minas Gerais, com potencial para tempestades, chuvas intensas e descargas elétricas. Na Região Norte, nuvens carregadas afetam Rondônia, Acre e Amazonas.