Feriado de Nossa Senhora segue com chuva e alerta de temporais em 4 regiões; veja previsão
A semana começa com o Feriado de Nossa Senhora Aparecida, contudo, também começa com instabilidades deixando o tempo fechado e aumentando os riscos para temporais em 4 das 5 regiões do Brasil.
O feriado do Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida terá a presença de uma frente fria sobre o Sudeste e o Centro-Oeste do país. O sistema frontal mantém o tempo fechado com chuvas que podem ocorrer a qualquer momento. Instabilidades também mudam o tempo no Sul, deixando a região em alerta para temporais. Confira a previsão detalhada para esta segunda-feira (12).
12 de outubro com chuvas espalhadas por 4 regiões
Uma frente fria segue influenciando o tempo em várias partes do Brasil, em especial na Região Sudeste e em trechos do Centro-Oeste. Apesar de o sistema frontal ter perdido força nas últimas horas, sua capacidade de organizar um fraco corredor de umidade aumenta a nebulosidade e as chances de chuva em ambas as regiões.
Enquanto isso, a Região Sul registra a atuação de um cavado, área alongada de um sistema de baixa pressão, provocando chuvas com intensidade de fraca a forte e aumentando o risco de temporais. Na Região Norte, a combinação de alta umidade e temperaturas elevadas favorece a formação de chuvas convectivas.
Durante a madrugada e o início da manhã de segunda-feira (12), as pancadas de chuva previstas ficam concentradas no noroeste do Rio Grande do Sul, meio-oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Como as chuvas podem vir acompanhadas de forte intensidade, há alertas ativos para os municípios dessas áreas.
No decorrer da manhã, as estabilidades ganham terreno na Região Sul, atingindo a capital gaúcha, Porto Alegre (RS), avançando pelas áreas da Serra Gaúcha e Catarinense, além da porção central do Paraná. Ainda pela manhã, as primeiras pancadas atingem o Acre, Mato Grosso do Sul, leste de São Paulo e o sul de Minas Gerais.
Os alertas para temporais se espalham durante o período da tarde. O aumento das temperaturas combinado à umidade disponível gera a energia necessária para o desenvolvimento de nuvens de tempestade.
Assim, os alertas seguem válidos para a Região Sul, com destaque para o norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e o leste do Paraná, incluindo a capital Curitiba (PR).
As instabilidades e os temporais também afetam o sul e o oeste de Mato Grosso do Sul no decorrer da tarde desta segunda (12). O sul de Goiás e o interior de Mato Grosso entram na lista de áreas com potencial para pancadas de chuva.
No Sudeste, as precipitações concentram-se no Vale do Paraíba (SP), no sul fluminense, no sul mineiro e na Zona da Mata de Minas Gerais, com potencial para tempestades, chuvas intensas e descargas elétricas. Na Região Norte, nuvens carregadas afetam Rondônia, Acre e Amazonas.