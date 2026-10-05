Frente fria e chuvas deixam alertas todos os dias e afetam a semana em SP; confira

Os próximos dias continuarão com alertas de pancadas de chuva e de temporais no estado de São Paulo, e com riscos de transtornos, principalmente nas áreas centrais e de divisa com o Paraná. Veja aqui mais detalhes.

O último fim de semana já foi de bastante instabilidade e transtornos em diversas áreas do estado de São Paulo, e esta semana já está começando da mesma forma.

Entre esta segunda (5) e a terça-feira (6) há alertas de chuva forte e persistente para todo o território, especialmente em áreas centrais e de divisa com o Paraná, devido à um cavado meteorológico e à passagem de uma frente fria pelo oceano.

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E os próximos dias desta semana ainda terão chance de pancadas de chuva, mesmo que de forma mais isolada. E no próximo sábado uma nova frente fria deve avançar, reforçando as instabilidades em todo o estado.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

SP terá uma semana de chuvas e temporais isolados

A semana já começou com a manutenção das instabilidades no estado de São Paulo e assim vai ser nos próximos dias.

Nesta terça-feira (6) ainda há alertas para chuvas intensas em todo o território (inclusive na Região Metropolitana de São Paulo), que podem pontualmente acumular até cerca de 100 mm no dia e ser persistentes, trazendo transtornos especialmente para áreas mais vulneráveis, como alagamentos, cortes de energia elétrica e queda de árvores e estruturas.

Atenção, pois também há potencial para temporais em todo o estado, com muitos raios, rajadas de vento acima dos 60 km/h mas que podem pontualmente alcançar os 100 km/h e também chance de queda de granizo.

Previsão de chuva (mm) e nebulosidade (tons cinzas) para terça-feira (6) às 16h à esquerda e às 22h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da quarta-feira (7) o potencial para temporais diminui, porém, áreas de instabilidade ainda podem se formar e trazer pancadas de chuva, principalmente em localidades do sul, do leste e do norte do estado, as quais ainda podem vir acompanhadas por trovoadas no norte e mais para o fim da tarde.

Na capital paulista, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuvas fracas e rápidas no período da tarde, com chance de trovoadas.

Na quinta-feira (8), boa parte de São Paulo terá tempo mais estável, contudo, pancadas de chuva forte e temporais isolados podem se formar especialmente em áreas do oeste e do norte do estado.

A capital paulista terá céu encoberto pela manhã, mas à tarde o sol aparece entre algumas nuvens.

Previsão da densidade de raios para quarta-feira (7) às 16h à esquerda e para sexta-feira (9) às 18h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na sexta-feira (9) as instabilidades novamente ganham força entre a tarde e a noite, quando estão previstas chuvas moderadas a pontualmente intensas em todo o estado, e com riscos de rajadas de vento e de temporais.

Contudo, a faixa leste do estado tem risco menor para temporais. A capital paulista pode registrar chuviscos passageiros no fim da tarde.

No sábado (10) um novo ciclone e uma frente fria devem se formar entre o Sul do Brasil e o Uruguai, afetando o tempo também no Sudeste.

Para o sábado (10), a tendência indica que a partir de meados da manhã, o novo ciclone que se formará no Sul do Brasil já trará condições para tempo mais severo, como chuva forte, temporais com maior intensidade e rajadas de vento para todo o território paulista, inclusive para a capital. E não se descarta a chance de queda de granizo.

E atenção, pois há risco potencial para transtornos nesses dias de maior risco de temporais, principalmente em áreas vulneráveis, como alagamentos, enxurradas, inundações, deslizamentos de terra, destelhamentos, queda de galhos de árvores e cortes de energia elétrica.