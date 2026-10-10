    Sarna e Glomerella aparecem em macieiras da Serra de Santa Catarina antes de nova chuva

    Na Serra catarinense, macieiras em floração já apresentam registros pontuais de sarna e Glomerella. A chuva prevista entre 9 e 13 de outubro exige vistoria por talhão e atenção às janelas de pulverização nos pomares da região.

    As manchas de Glomerella nas folhas da macieira exigem atenção dos produtores durante os períodos de chuva.
    As manchas de Glomerella nas folhas da macieira exigem atenção dos produtores durante os períodos de chuva.

    A Serra catarinense terá novas chuvas entre 9 e 13 de outubro, após São Joaquim registrar 39,2 milímetros no dia 1º e 10,6 milímetros no dia 5. Macieiras florescem em São Joaquim e Bom Jardim da Serra. Urubici integra a região produtora; a pera exige análise própria.

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    Os sintomas já encontrados na maçã não demonstram perda da safra, mas exigem vigilância. Folhas molhadas e chuva frequente estreitam as janelas de pulverização e de circulação de máquinas. Para as pereiras, a decisão depende do estágio de cada cultivar: o diagnóstico da maçã não se transfere automaticamente.

    Primeiros sintomas mudam a vigilância nos pomares da Serra

    A sarna apareceu em 2 de outubro em plantas testemunhas de um pomar experimental de São Joaquim. No dia 3, surgiram sintomas em pomares comerciais de Bom Jardim da Serra. Em 6 de outubro, a mancha foliar de Glomerella foi identificada em áreas comerciais de São Joaquim.

    Os registros são pontuais, mas a maioria das macieiras está em floração, fase sensível à instalação de fungos associados também a podridões futuras.

    A sarna da macieira provoca manchas nas folhas e exige atenção nos pomares durante os períodos de chuva.
    A sarna da macieira provoca manchas nas folhas e exige atenção nos pomares durante os períodos de chuva.

    Os 39,2 milímetros medidos em São Joaquim no dia 1º e os 10,6 milímetros do dia 5 mostram a umidade anterior à nova frente. Não se pode atribuir cada sintoma apenas a esses episódios. Em São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Urubici, a inspeção deve separar talhões com folhas doentes daqueles sem sintomas e considerar variedade, histórico sanitário e tempo de molhamento foliar.

    Chuva de sexta a terça reduz janelas de operação em Santa Catarina

    Nesta sexta-feira, 9 de outubro, a previsão indica chuva avançando do oeste para o restante de Santa Catarina, com temporais isolados.

    Previsão de chuva acumulada até segunda-feira (12), às 7h.
    Previsão de chuva acumulada até segunda-feira (12), às 7h.

    No sábado, 10, a instabilidade se concentra na madrugada e manhã e depois diminui. Domingo, 11, e segunda-feira, 12, voltam as condições de chuva; na terça, 13, ela pode ocorrer a qualquer hora do Planalto ao Litoral.

    Em São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Urubici, o manejo exige revisão diária.

    As máximas estaduais podem variar de 23 °C a 28 °C na sexta e ficar abaixo de 22 °C no domingo. A queda térmica não elimina o risco ligado ao molhamento de folhas e flores.

    Previsão de temperatura para domingo (11), às 12h.
    Previsão de temperatura para domingo (11), às 12h.

    Granizo também é possível localmente. Para maçãs em floração e peras em estágios variáveis, chuva frequente pode atrasar aplicações, limitar a inspeção e impedir o trânsito de máquinas em terreno encharcado.

    • São Joaquim: entre 9 e 13 de outubro, verificar sintomas nas macieiras antes de definir a intervenção.
    • Bom Jardim da Serra: após a manhã do dia 10, confirmar vento, folhas e solo antes de aproveitar eventual abertura.
    • Urubici: no domingo, mesmo abaixo de 22 °C, conferir molhamento e estágio das pereiras antes do manejo.

    Após sábado, manejo depende de vistoria e folha seca

    A melhora gradual de sábado, 10, não encerra a instabilidade: a previsão volta a indicar chuva em 11 e 12 de outubro e precipitação do Planalto ao Litoral no dia 13.

    Previsão de probabilidade de chuva para domingo (11), às 12h, com chances mais altas no oeste do Paraná e no interior de Santa Catarina.
    Previsão de probabilidade de chuva para domingo (11), às 12h, com chances mais altas no oeste do Paraná e no interior de Santa Catarina.

    Em São Joaquim e Bom Jardim da Serra, a prioridade é registrar sintomas por talhão e conferir folha, vento e acesso antes de aplicar produtos.

    Em Urubici, vistoriar maçãs e peras separadamente evita confundir seus estágios.

    Onde houver sarna ou Glomerella, o tratamento depende de diagnóstico, cultivar, produto registrado e orientação agronômica local. Pulverizar antes de chuva forte pode comprometer a aplicação; entrar com máquinas em solo saturado pode causar compactação.

    Uma eventual janela no decorrer de 10 de outubro precisa ser confirmada no pomar, pois a chuva pode retornar até terça. Os achados atuais exigem vigilância, mas não autorizam prever perdas generalizadas nem alta no preço da maçã.