Sarna e Glomerella aparecem em macieiras da Serra de Santa Catarina antes de nova chuva

Na Serra catarinense, macieiras em floração já apresentam registros pontuais de sarna e Glomerella. A chuva prevista entre 9 e 13 de outubro exige vistoria por talhão e atenção às janelas de pulverização nos pomares da região.

As manchas de Glomerella nas folhas da macieira exigem atenção dos produtores durante os períodos de chuva.

A Serra catarinense terá novas chuvas entre 9 e 13 de outubro, após São Joaquim registrar 39,2 milímetros no dia 1º e 10,6 milímetros no dia 5. Macieiras florescem em São Joaquim e Bom Jardim da Serra. Urubici integra a região produtora; a pera exige análise própria.

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Os sintomas já encontrados na maçã não demonstram perda da safra, mas exigem vigilância. Folhas molhadas e chuva frequente estreitam as janelas de pulverização e de circulação de máquinas. Para as pereiras, a decisão depende do estágio de cada cultivar: o diagnóstico da maçã não se transfere automaticamente.

Primeiros sintomas mudam a vigilância nos pomares da Serra

A sarna apareceu em 2 de outubro em plantas testemunhas de um pomar experimental de São Joaquim. No dia 3, surgiram sintomas em pomares comerciais de Bom Jardim da Serra. Em 6 de outubro, a mancha foliar de Glomerella foi identificada em áreas comerciais de São Joaquim.

Os registros são pontuais, mas a maioria das macieiras está em floração, fase sensível à instalação de fungos associados também a podridões futuras.

A sarna da macieira provoca manchas nas folhas e exige atenção nos pomares durante os períodos de chuva.

Os 39,2 milímetros medidos em São Joaquim no dia 1º e os 10,6 milímetros do dia 5 mostram a umidade anterior à nova frente. Não se pode atribuir cada sintoma apenas a esses episódios. Em São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Urubici, a inspeção deve separar talhões com folhas doentes daqueles sem sintomas e considerar variedade, histórico sanitário e tempo de molhamento foliar.

Chuva de sexta a terça reduz janelas de operação em Santa Catarina

Nesta sexta-feira, 9 de outubro, a previsão indica chuva avançando do oeste para o restante de Santa Catarina, com temporais isolados.

Previsão de chuva acumulada até segunda-feira (12), às 7h.

No sábado, 10, a instabilidade se concentra na madrugada e manhã e depois diminui. Domingo, 11, e segunda-feira, 12, voltam as condições de chuva; na terça, 13, ela pode ocorrer a qualquer hora do Planalto ao Litoral.

Em São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Urubici, o manejo exige revisão diária.

As máximas estaduais podem variar de 23 °C a 28 °C na sexta e ficar abaixo de 22 °C no domingo. A queda térmica não elimina o risco ligado ao molhamento de folhas e flores.

Previsão de temperatura para domingo (11), às 12h.

Granizo também é possível localmente. Para maçãs em floração e peras em estágios variáveis, chuva frequente pode atrasar aplicações, limitar a inspeção e impedir o trânsito de máquinas em terreno encharcado.

São Joaquim: entre 9 e 13 de outubro, verificar sintomas nas macieiras antes de definir a intervenção.

Bom Jardim da Serra: após a manhã do dia 10, confirmar vento, folhas e solo antes de aproveitar eventual abertura.

Urubici: no domingo, mesmo abaixo de 22 °C, conferir molhamento e estágio das pereiras antes do manejo.

Após sábado, manejo depende de vistoria e folha seca

A melhora gradual de sábado, 10, não encerra a instabilidade: a previsão volta a indicar chuva em 11 e 12 de outubro e precipitação do Planalto ao Litoral no dia 13.

Previsão de probabilidade de chuva para domingo (11), às 12h, com chances mais altas no oeste do Paraná e no interior de Santa Catarina.

Em São Joaquim e Bom Jardim da Serra, a prioridade é registrar sintomas por talhão e conferir folha, vento e acesso antes de aplicar produtos.

Em Urubici, vistoriar maçãs e peras separadamente evita confundir seus estágios.

Onde houver sarna ou Glomerella, o tratamento depende de diagnóstico, cultivar, produto registrado e orientação agronômica local. Pulverizar antes de chuva forte pode comprometer a aplicação; entrar com máquinas em solo saturado pode causar compactação.

Uma eventual janela no decorrer de 10 de outubro precisa ser confirmada no pomar, pois a chuva pode retornar até terça. Os achados atuais exigem vigilância, mas não autorizam prever perdas generalizadas nem alta no preço da maçã.