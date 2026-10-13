Café em MG e SP: chuva irregular exige atenção a flores e chumbinhos

Entre 13 e 16 de outubro, a chuva prevista para Varginha, Franca e São Sebastião do Paraíso varia bastante entre municípios. Cafeicultores devem conferir botões, flores, chumbinhos e umidade do solo antes de ajustar irrigação ou aplicações.

Previsão de chuva entre 13 e 16 de outubro no sul de Minas e interior paulista reforça a importância de observar a florada em cada cafezal.

Entre terça (13) e sexta-feira (16), a previsão indica pancadas irregulares no sul de Minas Gerais e no interior paulista. Para sexta, são estimados 22,5 mm em Varginha, 54,6 mm em São Sebastião do Paraíso e 9,8 mm em Franca. Cafezais e canaviais podem ter operações de campo afetadas.

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Para o cafeicultor, importam o local da chuva e o estágio das plantas: botões, flores ou frutos recém-formados, chamados chumbinhos. Pancadas isoladas não asseguram água suficiente em todos os talhões. Pulverizações, irrigação e trânsito de máquinas dependem da condição da lavoura, não da média estadual.

Calor na terça, chuva mais frequente até sexta

A terça (13) combina calor e pouca água: a previsão indica máxima de 31°C e 0,2 mm em Varginha; 35°C e 0,2 mm em Franca; 35°C e 0,7 mm em São Sebastião do Paraíso. A demanda de água da planta pode continuar alta onde o solo já está seco. Menos de 1 mm não garante umidade às raízes.

Previsão de chuva para terça-feira (13), às 15h, com chances de 42% em Franca, 43% em Lavras e 59% em Campinas.

Na quarta (14), os volumes previstos sobem para 10,5 mm em Varginha, 7,8 mm em São Sebastião do Paraíso e 4,8 mm em Franca. Na quinta, chegam a 18,4 mm, 7,3 mm e 13,5 mm, respectivamente. A sexta traz maior incerteza: são estimados 54,6 mm em São Sebastião do Paraíso, 22,5 mm em Varginha e 9,8 mm em Franca. Vale acompanhar as atualizações antes de programar aplicações.

Flor, botão ou chumbinho mudam a leitura da chuva

Setembro e outubro costumam reunir florada e início da formação dos frutos do café arábica, mas o calendário não identifica o estágio de cada lavoura em 2026. Talhões de Varginha, São Sebastião do Paraíso e Franca podem apresentar fases distintas. A inspeção dos ramos distingue botões, flores e chumbinhos; também é preciso verificar a umidade do solo, pois pancadas após dias secos não equivalem a água contínua.

Previsão de umidade do solo para 13, 14 e 15 de outubro mostra diferenças nas condições hídricas de Minas Gerais e São Paulo. Fonte: ECMWF.

Se os 18,4 mm previstos para Varginha na quinta se confirmarem, a água poderá favorecer chumbinhos em expansão. Franca pode receber 13,5 mm na quinta e 9,8 mm na sexta; São Sebastião do Paraíso, 54,6 mm na sexta, com possibilidade de escoamento em encostas. O pegamento depende também da temperatura e da água disponível antes e depois da chuva. Nenhum desses volumes, isoladamente, confirma ganho ou perda de produção.

Como ajustar as operações até o fim da semana

Entre quarta (14) e sexta (16), as máximas previstas caem de 29°C para 23°C em Varginha, de 37°C para 25°C em Franca e de 34°C para 21°C em São Sebastião do Paraíso. O ar menos quente pode reduzir a demanda por água, mas o efeito dependerá da chuva efetiva e da reserva anterior do solo. Antes de ajustar a irrigação, convém verificar os talhões.

Previsão de chuva acumulada até sexta-feira (16), às 21h.

O plano operacional deve considerar o dia mais chuvoso em cada localidade. Solo encharcado aumenta o risco de compactação por máquinas; aplicações foliares exigem janela seca, condições de bula e orientação técnica. A previsão, por si, não confirma dano à florada.

Queda de flores, falhas de pegamento ou erosão exigem inspeção posterior e comparação com áreas semelhantes.